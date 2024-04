Empresas aéreas 'low-cost' ampliam oferta de voos entre Brasil e Argentina

A- A+

Pouco mais de 20 dias após Brasil e Argentina assinarem um acordo de céus abertos, ou seja, não há mais limite de voos operados entre os dois países, a low-cost JetSMART anuncia novas frequências de Curitiba e Porto Alegre para Buenos Aires.

A linha entre as capitais paranaense e argentina começa a ser operada em 11 de julho, com três frequências semanais e uma estimativa de movimentar 43 mil passageiros em seu primeiro ano de atividade, informou a companhia.

O voo entre Porto Alegre e Buenos Aires tem início no dia seguinte, em 12 de julho, também com três voos por semana e a previsão de somar 46 mil passageiros no primeiro ano da rota.

Tarifas promocionais

Antes disso, a JetSMART dará início a uma linha sazonal ligando Curitiba a Santiago do Chile, que será operada a partir de 19 de junho e até o fim da temporada de inverno no país, quando há forte movimento de turistas brasileiros em direção as estações de esqui locais, como Valle Nevado e Nevados de Chillán.

Os bilhetes para os voos que saem de Curitiba têm tarifas promocionais a partir de R$ 419 por trecho para Buenos Aires e de R$ 445 para Santiago. De Porto Alegre para a Argentina sai a partir de R$ 433.

Atualmente, a JetSMART tem outras sete rotas em operação no Brasil, ligando Florianópolis a Buenos Aires e Santiago; Rio de Janeiro a Buenos Aires, Santiago e Montevidéu, além de São Paulo e Foz do Iguaçu para a capital chilena.

Veronica Marambio Álvarez, Gerente Comercial para Mercados Internacionais da JetSMART, explicou ao Globo que a companhia está sempre olhando novas rotas entre Brasil e Argentina.

— Estamos muito felizes com a recuperação do transporte aéreo de passageiros. Sem dúvida essa reativação nos incentiva a continuar ampliando nossa oferta no Brasil — afirmou.

Aposta no mercado brasileiro

A empresa recebeu sua 35ª aeronave, prevendo alcançar 120 em sua frota até 2028.

“O mercado brasileiro é o maior do continente sul-americano, tem enorme potencial de expansão e será essencial em nossa meta de atingir a marca de 100 milhões de passageiros até 2028”, disse a executiva em nota divulgada pela empresa aérea.

Ao anunciar a nova política de voos entre Brasil e Argentina, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou que, além de trazer mais flexibilidade para que as companhias possam planejar suas operações, o acordo de céus abertos deve ajudar na ampliação da oferta de serviços e concorrência em linhas operadas entre os dois países.

Para especialistas, a medida abre também espaço para novas entrantes e expansão da malha aérea de companhias de baixo custo.

Saída diária de SP em abril

A partir deste mês, a Flybondi está reforçando a oferta de voos entre São Paulo e Buenos Aires neste mês de abril, com saídas diárias. A partir de maio, retoma a operação de seis frequências por semana.

A companhia avalia acrescentar novas rotas, diz Lucia Ginzo, diretora executiva de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Flybondi. A aérea oferece hoje saídas do Rio de Janeiro (duas vezes por dia), de São Paulo e Florianópolis (três vezes por semana) para a capital argentina.

— Há uma demanda crescente para ampliar a oferta de voos entre o Brasil e a Argentina. Este mês, ofereceremos voos diários para São Paulo, o que mostra que estamos sempre avaliando o fortalecimento da conectividade — explica ela.

