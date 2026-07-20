Empresas buscam IA ideal para automatizar tarefas e aumentar produtividade

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A popularização da inteligência artificial transformou essas ferramentas em aliadas da rotina empresarial. Mais do que produzir textos, plataformas como ChatGPT, Claude, Gemini e Microsoft Copilot passaram a oferecer recursos para automação de processos, análise de documentos, integração com sistemas corporativos e criação de agentes inteligentes. Diante da variedade de opções, especialistas afirmam que a escolha da ferramenta deve considerar as necessidades de cada empresa, e não apenas a popularidade ou o custo da assinatura.

Segundo Felipe Matos, fundador da aceleradora 10K Digital, a principal dúvida das empresas deixou de ser qual é a melhor inteligência artificial disponível no mercado e passou a ser qual delas entrega mais valor para a realidade de cada operação.

"Não existe uma inteligência artificial vencedora em todos os cenários. Cada plataforma evoluiu de maneira diferente e hoje apresenta vantagens específicas para determinados tipos de operação. Antes de contratar qualquer solução, a empresa precisa entender quais problemas deseja resolver e como a IA poderá gerar valor para aquele contexto", afirma.

Entre as plataformas disponíveis, o ChatGPT é apontado como uma alternativa versátil por atender diferentes setores da empresa. Além da geração de conteúdo, reúne ferramentas de pesquisa, análise de arquivos, automação de tarefas e criação de agentes inteligentes, podendo ser utilizado por equipes de marketing, recursos humanos, atendimento, comercial e operações.

Já o Claude tem se consolidado entre empresas que desenvolvem software ou trabalham com documentação técnica e análise de grandes volumes de informação. Segundo Matos, a plataforma concentra funcionalidades voltadas para programação, organização do conhecimento e projetos mais complexos.

Para organizações que utilizam o Google Workspace, o Gemini tende a oferecer uma implementação mais simples por estar integrado a serviços como Gmail, Drive, Docs, Agenda e Meet. Além da facilidade de adoção, a ferramenta já está incluída em determinadas assinaturas do pacote corporativo do Google.

O Microsoft Copilot, por sua vez, é voltado principalmente para empresas que utilizam o ecossistema Microsoft 365. Integrado a aplicativos como Word, Excel, Outlook, PowerPoint e Teams, o sistema permite automatizar atividades e ampliar a produtividade sem alterar significativamente a rotina das equipes.

Na avaliação do especialista, antes de contratar qualquer plataforma é importante analisar fatores como o perfil dos colaboradores, as ferramentas já utilizadas pela empresa, as possibilidades de integração entre sistemas, os recursos de automação, a segurança das informações e o custo total da operação.

"Muitas empresas ainda perguntam qual IA é a melhor. A pergunta mais correta seria: qual ferramenta de inteligência artificial resolve melhor o meu problema? Quando a escolha parte dessa lógica, as chances de obter retorno sobre o investimento aumentam significativamente", destaca.

Felipe Matos também afirma que, em muitos casos, a adoção de diferentes plataformas pode ser mais eficiente do que concentrar todas as atividades em uma única solução. Segundo ele, empresas podem utilizar o Copilot ou o Gemini para os colaboradores em geral, o ChatGPT para gestores e lideranças e o Claude para equipes de desenvolvimento de software, desde que haja integração entre as ferramentas e alinhamento com os processos internos da organização.

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