CRIPTOMOEDAS Empresas chinesas compram memecoin de Trump para evitar fechamento de capital nos EUA O anúncio fez as ações da GD Culture, sediada em Nova York, mas com operações na China, subirem 14%

Algumas pequenas empresas chinesas apostam que a memecoin do presidente Trump as ajudará a evitar que suas ações percam espaço nas bolsas americanas.

Uma empresa de tecnologia chamada GD Culture Group anunciou em 12 de maio que havia fechado um acordo de financiamento de US$ 300 milhões para ajudá-la a acumular um estoque de criptomoedas, incluindo bitcoin e a memecoin do presidente, $TRUMP. O anúncio fez as ações da GD Culture, sediada em Nova York, mas com operações na China, subirem 14%.

Três dias depois, a fabricante chinesa de roupas Addentax Group afirmou estar em negociações com detentores de criptomoedas não identificados para comprar até US$ 800 milhões em tokens $TRUMP e bitcoin. As ações da Addentax não tiveram o mesmo impulso, caindo cerca de 7% naquela quinta-feira, após uma alta intradiária de mais de 150%.

A GD Culture e a Addentax compartilham mais do que apenas laços com a China e uma afinidade mútua pela memecoin do presidente: ambas correm o risco de serem retiradas da Nasdaq, uma importante bolsa de valores dos EUA. E, ao promover investimentos em criptomoedas (e em Trump), essas empresas podem estar simplesmente buscando maneiras de aumentar o preço de suas ações e manter suas listagens nos EUA, disseram executivos do setor de valores mobiliários.

"Elas querem invocar a palavra T para obter um impulso", disse Daniel McClory, chefe da China no Boustead Securities, um banco de investimento. "Aposto que veremos muito mais transações como essa, certamente porque as criptomoedas estão em alta."

Fonte: Dow Jones Newswires

