Nove associações que representam uma série de empresas de diversos setores da economia criticam nesta terça-feira (7) a possibilidade de o Congresso aprovar uma mudança que tira a autonomia das agências reguladoras. Essas entidades afirmaram que uma mudança nas regras seria um retrocesso institucional, e não têm apoio dos setores regulados.

“O arcabouço legal das agências reguladoras no Brasil representa uma conquista para os cidadãos brasileiros”, diz o texto. “Propostas que visem, de qualquer modo, a esvaziar as competências normativas e decisórias dessas entidades – as quais vêm cada vez mais aprimorando os seus processos, com avaliações técnicas profundas e ampliação da participação e controle social – caracterizam um retrocesso institucional, e não têm apoio dos setores regulados”, acrescenta.