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Economia Empresas de cinco estados do Nordeste têm pedidos de incentivos fiscais aprovados pela Sudene Empreendimentos empregam mais de 2.800 trabalhadores e já investiram mais de R$ 1 bilhão em recursos privados

Dezoito empresas de cinco estados do Nordeste tiveram seus pedidos de incentivos fiscais aprovados pela Diretoria Colegiada da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) nesta quinta-feira (24). Os empreendimentos empregam mais de 2800 trabalhadores. Os pedidos foram analisados pelas áreas técnicas da Sudene e, posteriormente, submetidos à direção da Autarquia. Juntas, as empresas já investiram mais de R$ 1 bilhão em recursos privados para estruturar suas atividades.

Sete empresas estão localizadas em Pernambuco. Seis, na Bahia. Outras três estão instaladas no estado do Rio Grande do Norte. Um empreendimento está no Ceará e outro, na Paraíba. Dos 18 pedidos analisados, 12 direcionam os novos investimentos para atividades de implantação. Quatro empresas optaram pela modernização de seus instrumentos e duas realizarão a complementação de equipamentos.



Entre as atividades econômicas estimuladas, estão a produção de alimentos, bebidas, minerais não metálicos, plásticos, móveis, calçados e produtos metalúrgicos. Também foram analisados pedidos de três empresas de infraestrutura voltadas à geração de energia eólica, de dois hotéis e de uma empresa de tecnologia da informação.



Os pedidos seguem, agora, para aprovação pela Receita Federal. Se confirmados, os empreendimentos poderão usufruir dos incentivos fiscais previstos para cada caso e realizar os investimentos relacionados aos projetos apresentados.

Os incentivos fiscais integram o portfólio de instrumentos da Sudene para atração de novos empreendimentos e de estímulo às atividades já em operação em sua área de atuação. A fruição tem duração de 10 anos a partir da homologação. A Autarquia realiza vistorias periódicas para acompanhar a correta aplicação dos recursos, conforme previsto em lei.

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