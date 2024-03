Empresas de ônibus investem em rede de benefícios a clientes

A- A+

O número de cadastros em programas de fidelidade, aqueles que promovem recompensas no consumo de produtos e serviços com pontos que podem ser usados em novas compras, aumentou quase 10% nos últimos anos e o resgate de recompensas disparou mais de 23% no ano passado, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (Abemf).

A Guanabara, empresa de ônibus que opera linhas rodoviárias interestaduais e intermunicipais em todas as regiões do país, reforça aos viajantes a iniciativa do programa Viva Fidelidade como um importante canal de comunicação e fidelização dos consumidores no segmento rodoviário do país.

O programa se baseia na possibilidade de os passageiros acumularem pontos e resgatá-los em troca de passagens rodoviárias com reduções nos bilhetes que podem chegar até 90%.



A adesão a esse tipo de programa no setor de ônibus nacional é recente e tem sido crescente, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati) visto que o número de operadores autorizados pela ANTT (Agência Nacional do Transporte Terrestre) ao serviço é muito grande. Atualmente, são mais de 200 empresas autorizadas ao serviço rodoviário interestadual, um mercado bastante pulverizado.

Contudo, de acordo com a Guanabara, que há 10 anos lançou seu programa, os investimentos no Viva Fidelidade têm sido crescentes. Somente no último ano, a empresa informou que houve um aumento de 302% na utilização do clube pelos passageiros, comparando os números de janeiro e fevereiro de 2024 ao mesmo período em 2023.

Entre as vantagens dos programas de fidelidade para o consumidor é a possibilidade de aceleração do acúmulo de pontos e a maioria destas campanhas multiplicam recompensas nessas plataforma em datas especiais ou dependendo de quando será o resgate.

"Tudo que a gente consome pode virar vantagens, qualquer que seja nossa forma de pagamento ou canal de compras. É uma maneira da empresa ganhar em fidelidade e o cliente obter vantagem com ela", explica Letícia Pineschi, Diretora de Marketing e comunicação do Grupo Guanabara.



Veja também

TRIBUTAÇÃO Projeto que muda impostos de aplicações será enviado a Casa Civil