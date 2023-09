A- A+

SHEIN E ALIEXPRESS Empresas dentro do programa de conformidade representam 67% das vendas para o Brasil, diz governo Nos sete primeiros meses do ano, segundo a Receita Federal, o volume de remessas enviadas ao país totalizaram cerca de 123 milhões

O Ministério da Fazenda informou, nesta quinta-feira (14), que as empresas já certificadas no programa batizado de "Remessa Conforme" representam 67% de todas as remessas de produtos e itens importados no Brasil de janeiro a julho de 2023.

O programa criado para regularizar o varejo online já deu aval para Shein, AliExpress e a Sinerlog (portal brasileiro de compras internacionais).

Nos sete primeiros meses do ano, segundo a Receita Federal, o volume de remessas enviadas ao país totalizaram cerca de 123 milhões. Desse total, cerca de 83 milhões chegaram ao país através de operadores de transporte que prestam serviços às empresas já certificadas.

Veja também

COMBUSTÍVEIS Governo apresenta projeto para aumentar mistura máxima no etanol na gasolina de 27,5% para 30%