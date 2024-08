A- A+

investimentos Empresas dos EUA investiram mais de US$ 395 bilhões em semicondutores em 2 anos Espera-se que as novas fábricas permitam que o país norte-americano produza cerca de 30% da oferta global de chips de tecnologia de ponta

Empresas norte-americanas investiram mais de US$ 395 bilhões em semicondutores e eletrônicos, além de gerar mais de 115 mil empregos, desde que o governo dos Estados Unidos instituiu o "CHIPS and Science Act", dois anos atrás, informou a Casa Branca.

Segundo o comunicado, 15 empresas localizadas em diferentes estados americanos adotaram o programa de incentivos e se comprometeram com US$ 30 bilhões em investimento direto e outros US$ 25 bilhões em empréstimos para produção de semicondutores.

Junto aos investimentos do governo, espera-se que as novas fábricas permitam que os EUA produzam cerca de 30% da oferta global de chips de tecnologia de ponta até 2032.

A Casa Branca também informou que o Departamento do Tesouro trabalha em uma regra final para "Crédito de Investimentos em Manufatura Avançada", o que permitiria redirecionar cerca de 25% do imposto em crédito de investimento para empresas engajadas com a produção de semicondutores.

Veja também

VEÍCULOS Vendas de autos caem em julho na China e exportação cresce 20% com elétricos e híbridos