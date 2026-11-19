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Videogame Empresas entram na onda GTA 6, dão folgas para funcionários e até bônus para compra do jogo Companhias do Rio Grande do Sul também divulgaram a iniciativa em suas redes, uma deles ainda divulgou vaga aberta

A estreia de GTA 6, aguardada por milhões de jogadores, também virou motivo de folga em empresas brasileiras. No Rio Grande do Sul, duas companhias decidiram liberar os funcionários para aproveitar o lançamento do game: a Atlas Technologies, de Pelotas, concedeu a tarde desta quinta-feira (19), enquanto a Web Jasper, de Lajeado, anunciou uma pausa especial, gift cards para ajudar na compra do jogo e uma estrutura aberta 24 horas durante o feriadão para reunir os colaboradores. A iniciativa também foi adotada pela Logitech, multinacional de tecnologia que estendeu o benefício aos funcionários no Brasil.

Empresas gaúchas entram no clima de GTA 6

A Atlas Technologies anunciou a iniciativa nas redes sociais. Eles batizaram o expediente desta quinta-feira (19) como "Grande Tarde Aproveitada". Segundo a companhia, a decisão foi tomada para que os funcionários pudessem acompanhar juntos a chegada do jogo.

"A gente sabia que o time ia estar com a cabeça em outro lugar, e a gente prefere estar junto nesse momento", afirmou a empresa na publicação.

A companhia, sediada em Pelotas, também aproveitou a postagem para divulgar que está com uma vaga de emprego aberta e convidar interessados a se candidatarem.

A empresa Web Jasper também decidiu interromper as atividades nesta quinta-feira para que os funcionários possam comemorar o lançamento de "GTA VI". Voltada ao setor de varejo, a plataforma ainda preparou uma programação especial para os colaboradores, com folga, distribuição de gift cards para ajudar na compra do jogo e uma estrutura disponível 24 horas para quem quiser se reunir e jogar durante o feriadão.

A decisão foi divulgada nas redes sociais da companhia. Em vídeo, o CEO Michel Jasper afirmou que toda a equipe estará de folga na data. "Todo o nosso time não vai trabalhar", disse. "A Web Jasper vai parar".

Na legenda da publicação, a empresa reforçou a proposta de transformar o lançamento em uma celebração coletiva: "Depois de anos de espera, chegou a hora! No dia 19 de novembro, a Web Jasper vai parar para celebrar a estreia de GTA 6 com o time. Porque algumas decisões não se explicam. Se comemoram!"

Além da interrupção das atividades, a empresa anunciou a distribuição dos gift cards para ajudar os colaboradores a comprar o jogo e a disponibilização de um espaço aberto 24 horas para encontros e partidas. A programação é exclusiva para os funcionários da Web Jasper e foi apresentada como uma iniciativa de valorização da equipe e integração dos colaboradores em torno do lançamento.

A Web Jasper é uma plataforma de tecnologia com soluções de inteligência artificial voltadas principalmente a redes de supermercados e farmácias.

Logitech também concede folga no Brasil

A Logitech, multinacional suíça especializada em periféricos de computador, também anunciou um dia de folga remunerada para os funcionários aproveitarem o lançamento. A iniciativa, batizada de "Game Day", foi divulgada pela CEO global da companhia, Hanneke Faber.

Em publicação no LinkedIn, a executiva brincou que os colaboradores não precisariam fingir estar com a "gripe do GTA" para faltar ao trabalho e aproveitar a estreia do jogo.

"Ainda ouço céticos dizerem que jogar é perda de tempo, mas discordo completamente. O desempenho máximo vem, na verdade, da curiosidade, da concentração e de reservar intencionalmente um tempo para recarregar as energias", afirmou Faber.

Ao GLOBO, a Logitech confirmou que o benefício também será aplicado no Brasil, seguindo as mesmas diretrizes globais. Todos os colaboradores, incluindo funcionários em período integral, contratados por prazo determinado, aprendizes e estagiários, terão direito a oito horas de folga remunerada.

O período poderá ser utilizado integralmente em um único dia ou dividido em dois intervalos de quatro horas. Não será obrigatório tirar a folga nesta quinta-feira: os funcionários poderão escolher a data até 10 de novembro de 2027, inclusive em períodos próximos a feriados ou grandes lançamentos de jogos.

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