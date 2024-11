Empresas escolhem caminho lento, mas seguro, face à Inteligência Artificial

A- A+

Dois anos após o badalado lançamento do ChatGPT, as empresas observam com entusiasmo as possibilidades da inteligência artificial (IA) generativa, mas longe de quererem adotá-la para se transformarem completamente, abordam o futuro próximo com cautela.

A Getlink, uma companhia que administra o Eurotúnel sob o Canal da Mancha, por exemplo, quer criar “um assistente de manutenção baseado na IA generativa”, afirmou à AFP Denis Coutrot, diretor de inteligência artificial da empresa.

Mas a companhia responsável pelos 38 quilômetros por onde passam 400 trens diariamente conectando França e Reino Unido, avançam com cautela.

Anteriormente, implementou um robô conversacional (“chatbot”) que consulta documentos regulatórios internos.

“Precisávamos de algo que fosse extremamente preciso em sua resposta”, visto que estas normas regulam o acesso dos trens ao túnel, bem como as distâncias de segurança na frenagem, explica Coutrot, que destaca os “procedimentos muito rigorosos” com que trabalham.

Tínhamos muito medo das chamadas alucinações", acrescenta, em referência à quando o IA fornece informações falsas ou absurdas como resposta.



- Verificar tudo -

“O ChatGPT é obviamente incrível, mas é muito difícil de aplicar nos fluxos cotidianos de trabalho de tal forma que têm um impacto”, segundo James Sutton, fundador e diretor-executivo da empresa jurídica Avantia Law.

Embora a IA tenha um desempenho excelente em tarefas como busca em bases de dados jurídicos e gere resumos simples, trabalhos mais complexos de supervisão humana na próxima.

"Posso firmar um contrato e a IA ser executada perfeitamente. Em outro, acerta 40%. Esta falta de certeza faz com que os advogados ainda tenham que verificar tudo", explica Sutton.

As empresas de tecnologia estão adotando-a com mais determinação.

O Google informou que faz 25% de seus códigos com IA generativa, e o diretor da empresa de software JetBrains, Kirill Skrygan, estima que em 2025 a IA será responsável por cerca de metade de todas as suas tarefas de compromissos.

“Os desenvolvedores estão usando a IA como assistente para gerar códigos, e os números aumentam a cada dia. O próximo nível é ter agentes codificadores que possam resolver tarefas inteiras que os desenvolvedores normalmente realizam”, afirmou.

Com o tempo, esses agentes poderão substituir virtualmente os milhões de desenvolvedores no mundo.

As indústrias de design, especialmente a de moda, já estão vendo o impacto dos programas de imagem de IA, como DALL-E, Midjourney e Stable Diffusion.

Essas ferramentas estão mudando os hábitos de trabalho e diminuindo o ritmo necessário para lançar novas coleções no mercado.

Na saúde, embora um estudo mostre o potencial da inteligência artificial — o ChatGPT fez os melhores diagnósticos do que os médicos humanos com base em registros clínicos –, os profissionais relutam em incorporar a tecnologia.



“Levará algum tempo para que o mercado compreenda todos os custos e benefícios, sobretudo em um ambiente no qual as empresas já estão hesitantes em relação aos investimentos em tecnologia”, declarou Seth Robinson, vice-presidente de pesquisa industrial da CompTIA.

Para Anant Bhardwaj, diretor-executivo da plataforma de IA Instabase, a esta tecnologia cuida da curiosidade humana necessária para explorar novas fronteiras.

"A verdadeira inovação, como uma nova física ou as novas formas de explorar o espaço, ainda estão fora do alcance da IA. Se as pessoas acreditam que a IA pode resolver todos os problemas da humanidade, a resposta atualmente é 'Não'", afirmou.

Embora na próxima década a maioria das indústrias registre algumas de suas operações com IA, sob supervisão humana, ele acredita que uma tecnologia completamente autônoma permanecerá distante.

Para isso, os países devem se preparar, uma vez que a disrupção causada pela inteligência artificial já é forte.

“Os empregos de escritório estão sofrendo um grande impacto”, disse Susan Athey, professora da Universidade de Stanford, durante uma conferência de estatística no Fundo Monetário Internacional.

