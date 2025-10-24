A- A+

Meio ambiente Empresas firmam parceria com governo estadual para promover recuperação ambiental Programa de recuperação de áreas degradadas é intitulado Movimento Plantar Juntos

Empresas de Pernambuco firmaram parceria com o Governo do Estado para ajudar na recuperação e restauração de áreas ambientalmente degradadas.

Haverá a assinatura, nesta sexta-feira (24), do Movimento Plantar Juntos, um programa de recuperação dos biomas pernambucanos. O evento será realizado no Sebrae, na Ilha do Retiro, das 18h às 22h.

A cerimônia ocorrerá em celebração ao Dia das Nações Unidas e tem o apoio do Comitê ESG+, do Instituto de Apoio ao Empreendedorismo e Desenvolvimento Sustentável das Cadeias Produtivas, Sociais, Esportivas e Culturais (IDESPRO) e do Sebrae Pernambuco.

“O setor empresarial tem papel fundamental na construção de soluções sustentáveis e na promoção de um desenvolvimento econômico que respeite o meio ambiente e as pessoas. Essa adesão simboliza um novo tempo de cooperação e propósito”, explicou Sineide Figueiredo, presidente do Comitê ESG+.

O Movimento Plantar Juntos é uma iniciativa do Governo de Pernambuco, coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PE), e tem como objetivo mobilizar empresas, instituições e sociedade civil em uma aliança pela restauração ambiental e pelo fortalecimento da biodiversidade, reforçando compromissos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 13 – Ação contra a Mudança Global do Clima e o ODS 15 – Vida Terrestre.

“O IDESPRO tem como missão apoiar o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável em suas múltiplas dimensões — produtiva, social, esportiva e cultural. Ver o nascimento do Comitê ESG+ dentro da nossa estrutura é motivo de orgulho e reforça o compromisso de que o futuro dos negócios precisa caminhar junto com o futuro do planeta”, afirmou, por sua vez, Adriana Cavalcanti, presidente do IDESPRO.



