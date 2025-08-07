A- A+

ESG Empresas orientadas por propósito e diversidade serão debatidas no LIDE ESG Pernambuco Empresas alinhadas a propósitos claros e políticas inclusivas ganham espaço e impulsionam resultados no mercado, tema central do encontro promovido pelo LIDE ESG Pernambuco

O próximo Encontro do LIDE ESG Pernambuco, marcado para a sexta-feira (15) no Executive Lounge do Hotel Atlante Plaza, em Boa Viagem, vai discutir temas essenciais para o desenvolvimento empresarial contemporâneo. Em duas sessões, das 8h45 às 11h15 e das 12h às 14h30, o evento abordará como empresas orientadas pelo propósito podem ampliar sua competitividade, rentabilidade e relevância, além do impacto das políticas de inclusão e diversidade na performance dos negócios.

Entre os palestrantes confirmados estão dois nomes de destaque nacional. Tarcila Ursini, professora no IBGC e na FIA, que possui ampla experiência em conselhos e comitês de grandes grupos empresariais como Korin, Lwart e Simpar, vai falar sobre a transição da sustentabilidade à regeneração e o papel estratégico do propósito empresarial. Claudionor Alves, diretor de Equidade Racial, Relações Institucionais, Inclusão e Diversidade do Grupo Carrefour, trará reflexões sobre equidade racial e diversidade, evidenciando como essas práticas influenciam diretamente a competitividade das empresas.

A iniciativa é promovida pelo LIDE ESG Pernambuco, presidido por Bel Nascimento, e reafirma o compromisso do grupo em fomentar o diálogo qualificado sobre responsabilidade social, ambiental e governança no setor empresarial. O encontro será exclusivo para filiados e convidados especiais.

