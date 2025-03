A- A+

Ainda estou aqui Empresas pegam carona na torcida por Fernanda Torres no Oscar com ações de marketing Marcas aproveitam a expectativa pela premiação para lançar campanhas promocionais e engajar o público

Não são só os fãs que estão na expectativa pela atriz Fernanda Torres, que concorre ao Oscar pelo filme 'Ainda estou aqui' neste domingo. Empresas de diferentes setores também pegaram carona e viram na torcida uma oportunidade para impulsionar ações de marketing criativas e que engajem o público.

Na Drogarias Pacheco, por exemplo, um cupom promocional chamado "Fernanda15" oferece 15% de desconto em compras acima de R$ 140 para todas as pessoas, com destaque especial para as "Fernandas". A promoção, divulgada nas redes sociais, traz o slogan: "Fernanda, esse prêmio também é seu".

E tem mais: se a atriz levar a estatueta para casa, o desconto será prorrogado por mais um dia. "Se a Fernanda ganhar a estatueta, a gente prorroga a promoção até segunda-feira, dia 03/03", diz a publicação.

A Apple também entrou no clima e lançou um vídeo da campanha Shot on iPhone, que une o espírito do Carnaval à expectativa pelo Oscar através das lentes do smartphone.

O Tinder, por sua vez, propôs uma "watch party" diferente no Bar Alto, em Pinheiros, São Paulo. O evento exclusivo promete promover "matches" entre pessoas chamadas Fernanda e Oscar para criar uma experiência divertida e romântica. Para participar, basta responder à postagem da marca nas redes sociais e aguardar a seleção pela plataforma.

Já a Heinz Brasil aproveitou a ocasião para reforçar sua marca. No X (antigo Twitter), a empresa publicou um vídeo que mostra fotos de geladeiras com sachês de ketchup. No final, o vídeo termina com o slogan "Ainda estamos aqui".

"Torcer pelo cinema brasileiro no domingo fica muito mais gostoso com o meu ketchup. #TemQueSerHeinz", escreveu a empresa, na publicação.

