Empresas pernambucanas podem se inscrever para receber o Selo Empresa Verde

Empresas pernambucanas que adotam práticas sustentáveis podem se inscrever para o Selo Empresa Verde até 30 de março. A certificação, concedida pela Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe), agora incorpora critérios ambientais, sociais e de governança (ASG).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da Jucepe.

O selo é fruto de uma parceria entre a Jucepe, a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE), a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe) e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

Podem participar todas as empresas do estado com CNPJ ativo, incluindo microempreendedores individuais e cooperativas.

Requisitos

Para concorrer, é necessário que o contrato social ou suas alterações contenham cláusulas de compromisso com a sustentabilidade, além da comprovação de boas práticas ambientais e sustentáveis, conforme detalhado no regulamento.

"Para a edição de 2025, preparamos uma plataforma completamente repaginada com os três eixos, ambiental, social e de governança, de uma forma muito intuitiva, simples, para que o gestor da empresa possa fazer a sua inscrição de forma fácil e rápida, desde que tenha à mão os documentos necessários", afirma a secretária executiva de Sustentabilidade da Semas-PE, Karla Godoy.

Na edição anterior, 14 empresas de diferentes portes, localizadas na Região Metropolitana do Recife, Agreste e Sertão, receberam a certificação. Reformulada em 2024, a premiação passa a ter validade de dois anos. Dessa forma, as empresas contempladas em 2025 manterão o selo até 2027. A solenidade de entrega está prevista para junho, com a relação dos premiados publicada no Diário Oficial de Pernambuco.

Entre os benefícios do selo estão a atração de novos clientes alinhados com questões socioambientais, acesso facilitado a linhas de crédito com critérios ambientais, melhoria da reputação, possibilidade de vinculação do selo a campanhas publicitárias e critério de desempate em licitações estaduais. Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

Regulamentação

Criado pela Lei nº 16.112, de 5 de julho de 2017, o Selo Empresa Verde foi reformulado no ano passado por meio do Decreto 57.044/24. A atualização teve o objetivo de adequar a certificação ao Plano Pernambucano de Mudança Econômico-Ecológica (PerMeie), que busca promover modelos de desenvolvimento sustentável. Além disso, a regulamentação ajustou o selo aos três pilares da Agenda ASG, fundamentais para a transição econômica do estado, com foco em inclusão, regeneração e justiça socioambiental.

