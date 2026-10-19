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INVESTIMENTO Empresas podem usar último trimestre deste ano para atrair investidores nem 2027 Pesquisa realizada pelo CSE Growth Capital aponta que análise detalhada do negócio e governança são principais critérios de quem investe

Com a chegada do último trimestre deste ano, empresas que pretendem atrair investidores em 2027 ainda têm tempo para organizar informações financeiras, rever processos e fortalecer a gestão.

Pesquisa realizada pelo CSE Growth Capital, com empresários ligados ao universo de investimentos, aponta que 81% valorizam a análise detalhada do negócio (due diligence) e 75% consideram a governança importante na avaliação de empresas. Os resultados indicam que a preparação pode pesar tanto quanto o potencial de crescimento na decisão de quem pretende investir.

Para o empresário e investidor Macário Moraes, que atua na aceleração de empresas tradicionais, o período é uma oportunidade para corrigir fragilidades que podem afastar possíveis sócios e investidores.

“Uma empresa pode ser lucrativa e ainda não ser investível. O investidor quer evidências, não apenas uma boa história. Se o empresário pretende atrair capital, precisa mostrar números confiáveis, uma equipe preparada e clareza sobre como aquele dinheiro será utilizado para gerar resultados”, afirmou.

Entre as prioridades estão a organização do fluxo de caixa, a análise das margens de lucro, a revisão do endividamento, a regularidade dos contratos e a definição de responsabilidades dentro da empresa. Essas informações permitem avaliar a capacidade financeira do negócio, identificar riscos e demonstrar se há estrutura para ampliar a operação.

Outro ponto observado é a dependência do fundador, especialmente quando decisões comerciais, financeiras e operacionais permanecem concentradas em uma única pessoa.

“O empresário precisa conhecer a operação, mas não pode ser refém dela. Quando tudo depende do dono, o investidor também enxerga risco, porque o resultado fica condicionado à presença daquela pessoa. O trabalho do empresário é dar trabalho aos outros e fazer a empresa crescer, formando lideranças e identificando novas oportunidades”, analisou.

Segundo ele, os últimos meses do ano também podem ser utilizados para produzir evidências concretas de melhoria, como acompanhamento regular de indicadores, redução de despesas, maior previsibilidade de caixa e distribuição de responsabilidades. Essa preparação beneficia a empresa mesmo quando a entrada de um investidor não acontece imediatamente.

“O ano ainda não acabou. Uma empresa que aproveita esse período para organizar a gestão e demonstrar capacidade de execução chega a 2027 mais preparada para crescer, negociar com investidores e gerar valor”, concluiu.



*Com informações da assessoria de imprensa

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