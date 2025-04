Empresas sustentáveis têm até esta sexta (11) para se inscrever no Selo Empresa Verde 2025

A- A+

Empresas pernambucanas que desenvolvem ações sustentáveis têm até esta sexta-feira (11) para garantir a participação no processo de certificação do Selo Empresa Verde 2025. A iniciativa reconhece organizações que adotam práticas ambientais responsáveis em sua cadeia produtiva ou na prestação de serviços. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site da Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe).

A edição deste ano do selo levará em conta os critérios de Ambiental, Social e Governança (ASG), reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável. A certificação é promovida por meio de uma parceria entre a Jucepe, a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE), a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe) e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

Podem se candidatar todas as empresas com CNPJ ativo no estado de Pernambuco, incluindo microempreendedores individuais (MEIs) e cooperativas. Para isso, é necessário que as empresas apresentem cláusulas contratuais que demonstrem compromisso com a sustentabilidade e comprovem a adoção de boas práticas de gestão ambiental, conforme estabelecido no regulamento.

A candidatura é feita por meio de um questionário online, no qual cada resposta — relativa a uma prática sustentável — soma pontos. As empresas também precisam anexar documentos que comprovem as ações descritas.

Entre as vantagens de obter o Selo Empresa Verde estão:

Maior visibilidade e reputação no mercado;

Atração de novos clientes, especialmente os engajados com causas socioambientais;

Facilidade no acesso a linhas de crédito com exigências ambientais;

Uso do selo em campanhas de marketing e publicidade;

Critério de desempate em licitações públicas promovidas pelo governo estadual.

Empresas interessadas em mais informações podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

