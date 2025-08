Empresas têm até dia 6 de agosto para manifestar interesse por blocos da OPP

A- A+

As 15 empresas aptas a participar da Oferta Permanente de Partilha (OPP) - leilão de áreas de petróleo e gás natural no pré-sal previsto para 22 de outubro - têm até o dia 6 de agosto para fazer declaração de interesse acompanhada de garantias financeiras para qualquer bloco do edital. Estão disponíveis 13 blocos exploratórios, localizados nas bacias de Santos e Campos

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) vai divulgar os blocos que receberam interesse e que serão licitados no leilão de outubro no dia 20 de agosto.

Em 11 de setembro, as licitantes inscritas podem apresentar declaração de interesse, acompanhada de garantia de oferta, só para os blocos constantes do 3º ciclo.

"As empresas constantes da relação que não apresentem declaração de interesse poderão apresentar ofertas em consórcio com licitante que tenha declarado interesse no prazo do cronograma do 3º Ciclo da OPP", informou a agência.

Foram habilitadas para o 3º Ciclo da OPP a 3R Petroleum, BP, Chevron, CNOOC, Ecopetrol, Equinor, Karoon, Petrogal, Petrobras, Petronas, Prio, Qatar, Shell, Sinopec e TotalEnergies.

Veja também