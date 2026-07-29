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negócios Centralização no dono vira gargalo para empresas tradicionais atraírem investimento Com crédito caro e investidores mais seletivos, negócios consolidados precisam mostrar gestão, indicadores e equipe estruturada para sustentar expansão

Com a taxa básica de juros ainda em patamar elevado no Brasil, empresas que buscam crescer têm olhado com mais atenção para alternativas além do crédito bancário tradicional, como entrada de sócios, investidores privados, fusões e associações estratégicas.

O custo do financiamento, com a Selic em 14,25% ao ano, conforme decisão do Banco Central (BC) em junho, segue como fator de pressão para negócios que dependem apenas de bancos para ampliar operação, abrir unidades ou entrar em novos mercados.

Esse movimento ocorre em um ambiente no qual operações de investimento e aquisição seguem relevantes no país. Pesquisa da KPMG apontou que empresas brasileiras realizaram 739 operações de fusões e aquisições no primeiro semestre de 2025.

No mesmo período, as transações em que investidores estrangeiros adquiriram empresas brasileiras passaram de 178 para 199.

O cenário mostra que há capital circulando, mas também aumenta a exigência sobre empresas que desejam atrair investidores. Para além do faturamento, quem avalia um negócio observa a capacidade da empresa de crescer com organização, dados confiáveis, equipe preparada e menor dependência das decisões concentradas no fundador.

Na avaliação do empresário, investidor e acelerador de empresas tradicionais Macário Moraes, esse é um dos pontos que diferenciam empresas que apenas crescem em volume daquelas que conseguem escalar com consistência. "Uma empresa pode vender bem, ter clientes e reputação, mas continuar funcionando de maneira muito dependente do empresário. Quando toda decisão importante passa pela mesma pessoa, o crescimento começa a gerar mais pressão do que resultado", afirma Macário.

Macário: "Uma empresa pode vender, ter clientes e reputação, mas continua mais continuar funcionando de maneira muito dependente do empresário" Foto: Divulgação

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre empresas de alto crescimento ajudam a dimensionar a relevância do tema. Entre 2019 e 2022, esse grupo dobrou o número de pessoas assalariadas, passando de 3,9 milhões para 8 milhões de trabalhadores.

Em 2022, essas empresas geraram R$ 3,4 trilhões em receita líquida. O mesmo levantamento, no entanto, aponta que a produtividade média do trabalho nessas empresas foi 16,7% inferior à média das empresas com 10 ou mais empregados.

Na prática, os números indicam que crescer em receita, equipe e operação não significa, necessariamente, ganhar eficiência. Uma empresa pode aumentar de tamanho e, ao mesmo tempo, manter dificuldades para organizar processos, distribuir responsabilidades e repetir resultados com previsibilidade.

Segundo Macário, o gargalo aparece quando o negócio avança em faturamento, mas mantém uma estrutura de decisão típica de uma fase anterior. O empresário continua aprovando descontos, resolvendo problemas de clientes, validando contratações, acompanhando o caixa diariamente, destravando a operação e decidindo prioridades comerciais.

Em empresas que buscam expansão, esse modelo reduz velocidade, aumenta risco e dificulta a entrada de investidores. "Quando uma empresa depende demais do dono, o investidor enxerga risco. Isso porque o crescimento deixa de depender apenas de mercado e passa a depender da presença constante de uma pessoa para que tudo funcione", analisa.

A falta de organização interna é outro ponto observado por quem avalia uma empresa para investimento, associação ou expansão. Áreas como comercial, financeiro, operação e gestão de pessoas precisam ter responsabilidades claras, dados confiáveis e capacidade de execução. Quando esses setores funcionam de forma desconectada, o crescimento pode ampliar retrabalho, queda de margem e perda de controle.

Entre os sinais de alerta estão a concentração de decisões recorrentes no fundador, a ausência de indicadores sobre margem, produtividade e fluxo financeiro, a falta de clareza sobre responsáveis por área e a dificuldade de explicar, com números, de onde vem o resultado da empresa e como ele pode ser repetido em uma nova fase.

"Faturamento relevante, sozinho, não torna uma empresa preparada para crescer. O empresário precisa conseguir demonstrar de onde vem o resultado, quais áreas sustentam esse resultado e como a empresa pode repetir esse desempenho em outra etapa", explica.

Essa lógica aproxima empresas tradicionais de práticas comuns entre startups, especialmente na forma de testar oportunidades antes de investir alto. Em vez de abrir uma unidade, lançar um serviço ou entrar em outro mercado apenas pela percepção do empresário, o negócio passa a validar demanda, acompanhar indicadores, definir responsáveis e avaliar se há capacidade real de repetição.

Na avaliação de Macário, empresas tradicionais não precisam copiar startups ou se transformar em empresas de tecnologia. O ponto é incorporar práticas que reduzam risco antes de grandes movimentos de expansão. Isso inclui testar oportunidades, acompanhar dados de desempenho, montar equipes com perfis complementares e buscar modelos de crescimento que possam ser repetidos em novas unidades, mercados ou frentes de receita.

"As startups costumam testar oportunidades, medir resultados e observar se existe capacidade de repetição antes de acelerar uma decisão. Empresas tradicionais podem usar essa lógica para abrir uma unidade, lançar um serviço, entrar em outro mercado ou estruturar uma nova frente de crescimento", afirma.

Para investidores, possíveis sócios, executivos e parceiros comerciais, essa preparação facilita a leitura do negócio. Uma empresa que conhece seus números, tem responsáveis por área, acompanha indicadores e possui critérios para decisões recorrentes consegue apresentar melhor sua capacidade de crescimento e reduzir a percepção de risco.

Segundo Macário, o gargalo do dono nem sempre aparece em momentos de crise. Em muitos casos, ele surge justamente quando a empresa começa a dar certo e passa a exigir um modelo de gestão mais maduro. O negócio cresce em demanda, mas a estrutura de decisão continua concentrada; cresce em equipe, mas não em autonomia; cresce em receita, mas não em previsibilidade.

"Quando a empresa não cria estrutura, cada oportunidade nova vira também uma nova fonte de pressão. O crescimento precisa ser acompanhado de método, equipe, governança e energia de liderança. Sem isso, a empresa pode crescer em tamanho e perder qualidade de gestão", afirma.

Para empresas que desejam escalar, o caminho passa por profissionalizar a leitura dos números, organizar áreas internas, definir metas, criar critérios para decisões recorrentes, desenvolver lideranças e testar oportunidades antes de grandes movimentos. Esses fatores ajudam o empresário a apresentar o negócio para quem está fora da operação, seja um investidor, um possível sócio, um executivo ou um parceiro comercial.

"Crescer sem enlouquecer significa organizar a empresa para que o crescimento seja sustentável para o negócio e para as pessoas envolvidas. Além de faturamento, é preciso ter estrutura, lucro, clareza de direção e capacidade de execução. Quando o negócio depende menos de improviso e mais de sistema, o crescimento deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma construção possível", conclui.

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