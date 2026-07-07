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inovação Empresas tradicionais se inspiram em startups para atrair investidores Práticas comuns entre startups, como selecionar oportunidades, validar dores e construir protótipos começam a ganhar espaço em negócios consolidados que buscam capital para crescer

Empresas tradicionais com faturamento relevante, atuação consolidada e mercado consumidor ativo têm buscado novas formas de financiar o crescimento. Práticas comuns ao universo das startups, como selecionar oportunidades, validar dores e construir protótipos antes de grandes investimentos passaram a ganhar espaço também em negócios fora do setor de tecnologia.

Para atrair investidores, no entanto, não basta vender bem ou ter anos de mercado. É preciso mostrar que a empresa consegue crescer com organização, clareza de direção e capacidade de repetir bons resultados. Na avaliação do empresário e investidor Macário Moraes, um dos principais aprendizados que negócios tradicionais podem absorver das startups é não copiar sua estética ou tentar parecer uma empresa de tecnologia, mas incorporar uma lógica mais objetiva de crescimento, validação e construção de valor.

“As startups ensinam uma forma diferente de pensar o crescimento. Muitas começam pequenas, mas já nascem olhando para escala, validação de mercado, equipe complementar e construção de valor. Empresas tradicionais podem aplicar essa lógica sem deixar de ser tradicionais”, afirma.

O tema ganha força em um ambiente no qual investidores privados seguem como alternativa para empresas que buscam expansão. Segundo a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP) - fundos que investem em empresas com potencial de crescimento - foram registrados mais de R$ 340 bilhões em investimentos e mais de 4,5 mil operações de investimento entre 2013 e 2024. Em levantamento feito em parceria com a TTR Data, a entidade também informou que os investimentos realizados por fundos de Private Equity e Venture Capital chegaram a R$ 14,2 bilhões entre janeiro e setembro de 2024.

Apesar do volume, a aproximação entre investidores e empresas tradicionais ainda depende de um ponto central: a mentalidade e preparo. Para Macário, muitas empresas têm mercado, faturamento e história, mas ainda não apresentam uma estrutura clara para sustentar uma nova fase de crescimento. “Faturamento relevante, sozinho, não torna uma empresa pronta para receber investimento. Isso porque o investidor quer entender se existe oportunidade clara, estrutura para suportar o crescimento e seu o empresário tem mentalidade, tempo e disposição para transformar uma oportunidade em negócio”, analisa.

Entre as práticas das startups que podem ser aproveitadas por empresas tradicionais, Macário destaca a validação de oportunidades antes de grandes apostas, a definição objetiva do público a ser atendido, validação de protótipos, a formação de equipes com perfis diferentes e funções bem definidas, além da busca por modelos de crescimento que possam ser repetidos em novos mercados, unidades ou frentes de receita.

Na prática, isso significa experimentar antes de investir mais. Vender antes de produzir. Uma empresa que deseja abrir uma nova unidade, lançar um serviço, entrar em outro mercado ou atrair um sócio investidor precisa demonstrar que aquela oportunidade foi analisada, testada e pode gerar resultado de forma consistente.

“O erro é achar que startup é um mundo paralelo, distante da realidade das empresas tradicionais. O que precisa ser observado não é apenas o setor em que essas empresas atuam, mas a forma como elas testam oportunidades, tomam decisões e constroem caminhos de crescimento”, afirma. As oportunidades exploradas pelas startups nascem dos pontos cegos das empresas tradicionais.

Outro ponto observado por investidores é a organização interna da empresa. Áreas como comercial, financeiro, operação e gestão de pessoas precisam ter responsabilidades definidas, dados confiáveis e capacidade de execução. Quando esses pilares estão frágeis, o negócio pode até vender bem, mas tende a ser percebido como mais arriscado, já que vai desviar a atenção do empresário do crescimento.

“Quando a empresa não tem áreas estruturadas, indicadores claros ou uma forma organizada de prestar contas, o investidor enxerga risco. O crescimento precisa ser previsível para quem está de fora”, explica Macário.

No Nordeste, um exemplo recente desse tipo de movimento envolve o Grupo Mateus e o Novo Atacarejo, rede com atuação em Pernambuco, Paraíba e Alagoas. O acordo de associação, anunciado em 2024 e concluído em 2025, incluiu aporte de R$ 378,5 milhões e participação de 51% do Grupo Mateus na companhia combinada.

Para Macário, operações desse tipo mostram que empresas tradicionais também podem despertar interesse de investidores quando apresentam mercado, operação, potencial de expansão e estrutura capaz de sustentar uma nova etapa.

“Investimento em empresas tradicionais não é uma agenda nova, mas ainda é pouco considerada por muitos empresários. Muitas vezes, a empresa olha apenas para banco e financiamento quando pensa em crescer. O capital estratégico de investidores pode ser um caminho, desde que o negócio esteja preparado para essa conversa”, avalia.

A preparação, segundo ele, também melhora a empresa mesmo quando o investimento não acontece de imediato. Uma organização mais clara, com dados, processos, equipe e oportunidades bem definidas, tende a ser mais atrativa não apenas para investidores, mas também para gestores, possíveis sócios, parceiros comerciais e profissionais qualificados. Uma empresa atrativa para investidores também atrai muito mais que capital financeiro.

Na gestão da liderança, Macário destaca que o crescimento precisa considerar também a capacidade de decisão, equilíbrio e energia de quem conduz o negócio. Na avaliação dele, empresas em expansão exigem regras claras de gestão, equipe, capital, equilíbrio e direção para que o avanço não gere perda de controle.

“Crescer sem enlouquecer, nesse contexto, significa organizar a empresa para que o crescimento seja sustentável para o negócio e para as pessoas envolvidas. Além de crescer em faturamento, é preciso crescer com estrutura, lucro, governança e clareza de direção”, conclui.



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