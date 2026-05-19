Ter, 19 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça19/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Empréstimos Consignados

Empréstimo consignado do INSS tem novas regras e passa a exigir biometria facial; veja o que muda

Nova norma entra em vigor nesta terça (19) e busca aumentar a segurança nas operações; contratação por telefone e procuração é proibida

Reportar Erro
INSS passa a exigir biometria facial a partir desta terça (19)INSS passa a exigir biometria facial a partir desta terça (19) - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS passa a ter novas regras a partir desta terça-feira (19), com destaque para a obrigatoriedade de validação por biometria facial na contratação do empréstimo com desconto em folha. A medida, que poderá ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, faz parte de um conjunto de mudanças voltadas ao aumento da segurança nas operações e à prevenção de fraudes.

Segundo o INSS, a exigência de anuência biométrica segue a Lei 15.327/2026 e recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU).

Como vai funcionar a contratação:

A nova legislação também proíbe a contratação de empréstimo consignado por telefone ou por meio de procuração de terceiros.

Leia também

• Regras do INSS mudam em 2026 e podem alterar valor da aposentadoria

• INSS envia alerta no WhatsApp para prova de vida

• INSS reduz fila em abril com medidas "paliativas", e especialistas alertam para judicialização

Outras mudanças previstas
As alterações fazem parte da Medida Provisória (MP) 1.355/2026, que institui o Novo Desenrola Brasil.

Entre as principais mudanças estão:

Segundo o INSS, o percentual não utilizado em cartões consignados e cartão benefício, de 5% cada, poderá ser incorporado ao empréstimo consignado tradicional.

Na prática, isso significa:

Reportar Erro

Veja também

Newsletter