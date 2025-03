Empréstimo consignado para CLT: Haddad diz que projeto vai reduzir endividamento das famílias

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (20) que o novo projeto de empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada (CLT) tem o objetivo de reduzir o endividamento das famílias brasileiras. Segundo ele, a medida busca oferecer uma alternativa ao crédito pessoal, tradicionalmente mais caro no país, especialmente em um cenário de juros elevados.

— Justamente porque o juro está alto, nós temos que tomar medidas como essa para proteger o trabalhador — disse Haddad em entrevista à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), destacando a importância da iniciativa.

Ele ressaltou que, mesmo com o aumento da taxa Selic, o novo modelo de empréstimo permitirá que as pessoas renegociem suas dívidas a taxas mais baixas e justas.

— O crédito pessoal sempre foi caro no Brasil mesmo quando o juro era baixo. Estamos criando uma modalidade que, apesar do aumento da Selic, permitirá que o trabalhador vá ao banco e se surpreenda com uma taxa de juro (mais baixa)— afirmou o ministro.

Haddad também destacou que o projeto visa combater o superendividamento, afirmando que uma das principais metas da medida é "inibir o superendividamento" das famílias brasileiras. O ministro pediu ainda que os trabalhadores com dívidas no crédito pessoal fiquem atentos às novas condições, que poderão ajudá-los a reverter situações financeiras difíceis.

Empréstimo consignado começa nesta sexta (21)

O novo modelo do crédito consignado para trabalhadores do setor privado, chamado de Crédito do Trabalhador, entrará em operação nesta sexta-feira, dia 21, mas apenas para novos contratos. A operação será realizada por etapas. A linha de crédito é destinada a todos os empregados com carteira assinada.

Para quem já tem consignado ativo, será possível fazer a migração para o novo modelo a partir de 25 de abril dentro da mesma instituição financeira. Já a portabilidade entre os bancos ocorrerá a partir do da 6 de junho.

Veja também