A- A+

Viralizou nas redes sociais um folheto visto em uma loja das Americanas que sugere aos consumidores que seria possível pagar por ovos de Páscoa com uma linha de crédito de antecipação do saque-aniversário do FGTS. O registro foi feito por um cliente e publicado no X (antigo Twitter). O anúncio provocou muita polêmica, já que a empresa não avisou que se tratava de uma linha de crédito, com cobrança de juros.

O post original recebeu mais de 1,6 milhão de visualizações em menos de 24 horas. O internauta afirmou: "Antes se dava entrada no apartamento com o FGTS, agora se compra ovo de Páscoa. Que p... de país é esse?".

ovo de páscoa virou algo tão surreal que agora tu tem que usar o FGTS pra conseguir comprar https://t.co/4Sqj1T8V6b — maricona sereia ‍ (@r_aphael94) March 13, 2024

"Ovo de Páscoa está tão caro que tem loja permitindo empréstimo via FGTS pra pagar chocolate. Olha o potencial de desgraça para as contas do consumidor isso aí", disse outro usuário. “Após parcelar meu azeite em 12x no cartão, irei sacar meu fgts pra comprar ovo de páscoa... que mundo terrível”, completou outro.

após parcelar meu azeite em 12x no cartão, irei sacar meu fgts pra comprar ovo de páscoa... que mundo terrível https://t.co/w60yvUqKna — Motaz' (@httpsmotaz) March 13, 2024

A linha de crédito, como diz o nome, antecipa o valor das parcelas de saque-aniversário do FGTS. Normalmente o trabalhador que aderiu ao saque-aniversário tem direito de sacar esses recursos anualmente, de forma parcial e no mês do seu aniversário.

Procurada, a Americanas não havia informado quais as taxas cobradas pela Ame na modalidade até a última atualização desta reportagem. Em nota, a empresa disse que "o produto financeiro citado (FGTS) é utilizado de forma ampla por vários setores da economia".

Veja a nota da empresa na íntegra:

"A Americanas informa que o produto financeiro citado (FGTS) é utilizado de forma ampla por vários setores da economia, inclusive pelo varejo e, com a criação do saque aniversário, passou a poder ser usado para compras em várias categorias de sua rede de lojas. A companhia lembra que a utilização do serviço financeiro é apenas mais uma opção de pagamento para o consumidor."

Veja também

Brasil Quem tem direito à isenção do IPVA?