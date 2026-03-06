A- A+

NEGÓCIOS EMS compra Medley em acordo avaliado em US$ 3,2 bi e consolida liderança no segmento de genéricos Grupo brasileiro desbanca concorrente e fecha negócio com francesa Sanofi, dona da marca Medley. Com a operação, terá 30% do mercado

A EMS e a francesa Sanofi anunciaram nesta sexta-feira a assinatura de um acordo definitivo de compra e venda de 100% da Medley, uma das principais marcas de genéricos do Brasil. A Sanofi é dona da Medley hoje. As empresas não revelaram o valor do negócio, mas no mercado a transação está sendo avaliada em R$ 3,2 bilhões (US$ 600 milhões).

A Medley tinha recebido propostas da indiana Sun Pharma e das brasileiras Hypera, Biolab e Aché, segundo o jornal Valor Econômico.

— Foi um processo extremamente competitivo, com tantas outras empresas de mercado, mas conseguimos concluir junto com a Sanofi a assinatura de um acordo definitivo para aquisição de 100% das ações da Medley, uma das marcas mais conhecidas de medicamentos genéricos do Brasil, e uma empresa muito bem administrada — disse Marcus Sanchez, vice-presidente da EMS em entrevista onde detalhou o negócio.



Ele lembrou que este não é o primeiro negócio da EMS com a Sanofi, já que antes havia adquirido a Dermacid, marca de sabonetes íntimos, da companhia de origem francesa em 2023. O valor da compra foi de R$ 366 milhões.

Os genéricos são medicamentos que contêm os mesmos ingredientes ativos, na mesma dosagem e forma farmacêutica que os medicamentos de referência, mas por lei são vendidos com pelo menos 35% de desconto. Eles são produzidos após a expiração da patente de um medicamento pioneiro, permitindo que outros fabricantes façam versões equivalentes.





A EMS é líder no setor com algo entre 23% a 24% de participação. Com a aquisição, vai incorporar mais 7% a 8%, chegando a uma fatia de cerca de 30%, mantendo a liderança. Mesmo com o avanço, o vice-presidente da EMS, Marcus Sanchez, disse em coletiva com jornalistas nesta manhã que não haverá concentração de mercado.



A Medley tem fábrica em Campinas e cerca de 900 funcionários. Sanchez disse que a ideia é manter essa unidade, que deve receber investimentos, mas existe a possibilidade de construção de uma nova fábrica, possivelmente em Manaus, onde a EMS já atua, por conta dos benefícios fiscais que vão permanecer, mesmo com a reforma tributária.

O vice-presidente afirmou que a EMS tem total interesse em todos os ativos da Medley e vai inclusive manter os patrocínios da marca. A Medley tem parcerias com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) até 2028 e patrocina os esportes olímpicos do Flamengo, o Sesi Vôlei Bauru e apoia individualmente as ginastas Júlia Soares e Lorrane Oliveira.

Empresa 100% nacional

A EMS é uma empresa totalmente nacional, e nasceu de uma farmácia há 62 anos. Tem desde medicamentos genéricos até produtoss inovadores, como o lançamento recente dos injetáveis Olire (obesidade) e Lirux (diabetes tipo 2), baseados na liraglutida. Outras inovações incluem o Lyberdia (gotas para TDAH) e o desenvolvimento de medicamentos nanotecnológicos. O DNA do grupo, disse o vice-presidente, é de alto grau de reinvestimento.

A Medley, também brasileira, foi adquirida pela Sanofi em 2009, por R$ 1,5 bilhão. Sanchez avalia que a Sanofi, uma gigante do setor de farmacêuticos, com receita de 43 bilhões de euros em 2025, emprestou credibilidade e trouxe evolução para a Medley. Ele diz que a EMS agora vai ter um "bom aprendizado com esse legado" ao adquirir a Medley. A Sanofi vendeu a marca porque o mercado de genéricos deixou de ser uma prioridade da empresa.

— Ao se incorporar ao nosso porfólio de marcas, a ideia é colocar a Medley no centro das prioridades. Estamos falndo de um grupo líder de mercado adquirindo uma outra indústria farmacêutica, num mercado que é extremamente pulverizado. Nosso drive é a democratização, o acesso à saúde. Então, o grande ganhador sempre é o consumidor e assim continuará sendo — afirmou Sanchez, lembrando que a EMS já tem quase todas as moléculas estratégicas que a Medley possui. Ele disse que o objetivo é manter a marca independente dentro do grupo.

O mercado é bastante pulverizado, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (PróGenéricos). Há 102 laboratórios que fabricam genéricos no Brasil. Eles tinham participação de 40% no mercado brasileiro de medicamentos. A meta, segundo associação, é chegar a 45,12%.



A Medley continuará sendo gerenciada pela Sanofi durante o período de aprovação regulatória anterior ao fechamento da transação, segundo comunicado da EMS. O negócio está sujeito à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e outras condições de fechamento.

"A Medley representa um ativo estratégico complementar às operações do grupo. A empresa construiu uma marca muito sólida e respeitada no mercado", disse Carlos Sanchez, presidente do Conselho de Administração do grupo EMS.

Para Fernando Sampaio, presidente da Sanofi Brasil, o acordo reflete a estratégia da empresa "de focar seus investimentos e expertise em medicamentos biofarmacêuticos inovadores e vacinas" no país.

