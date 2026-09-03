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BRASIL Encher o tanque com etanol em vez de gasolina traz economia de 39%, aponta IPTL Levantamento acompanha o comportamento de preços das transações em postos de abastecimento de todo o Brasil

Encher um tanque médio de 55 litros com etanol custa cerca de R$ 227,15, contra R$ 370,15 para a gasolina, uma diferença de aproximadamente 39% (cerca de R$ 143,00), informa Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que acompanha o comportamento de preços das transações em postos de abastecimento de todo o Brasil.



Segundo a Edenred, o motorista comum que viajar no feriado de 7 de setembro deve optar pelo etanol em detrimento da gasolina.

Já para os motoristas de caminhão, abastecer com o diesel comum será mais vantajoso do que com o diesel S-10, menos poluente, o que pode gerar uma economia de R$ 162,00 em um tanque com capacidade média de 540 litros ao fazer a troca.





"Considerando um tanque com capacidade média de 540 litros, abastecer um caminhão com diesel comum terá um custo aproximado de R$ 3.645, com base no preço médio de R$ 6,75 por litro registrado em agosto. Com o diesel S-10, cujo preço médio foi de R$ 7,05 por litro, completar o mesmo tanque deve custar aproximadamente R$ 3.807, uma diferença de cerca de R$ 162,00", informou a Edenred.

Além do abastecimento, a empresa destacou que as viagens no feriado também levam em conta os pedágios.

Dados da Edenred Mobilidade mostram que, nos últimos 12 meses, o investimento médio por veículo em pedágios atingiu R$ 130,51, com custo médio de R$ 18,79 por transação, abaixo do desembolso médio de R$ 167,32 por veículo, considerando R$ 20,31 por passagem há um ano.

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