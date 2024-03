Encomendas à indústria nos EUA caem 3,6% em janeiro ante dezembro

A- A+

As encomendas à indústria nos Estados Unidos caíram US$ 21,5 bilhões (-3,6%) em janeiro ante dezembro, a US$ 569,7 bilhões, segundo dados publicados nesta terça-feira (5), pelo Departamento do Comércio do país.



A queda foi maior que a esperada por analistas consultados pela FactSet, de 2,8%.

O dado de novembro ante outubro foi revisado para -0,3%, de uma alta de 0,2% antes informada.

