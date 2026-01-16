Sex, 16 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta16/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ASSINATURA

Encontro antecipa acordo Mercosul-UE; governo quer reforçar papel de Lula na negociação

Presidente receberá líderes europeus um dia antes de cerimônia de assinatura no Paraguai

Reportar Erro
Presidente Lula ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen no Palácio do Planalto Presidente Lula ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen no Palácio do Planalto  - Foto: Ricardo Stuckert/12-06-2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa. O encontro antecede a assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, prevista para ocorrer neste sábado, em Assunção, no Paraguai.

Para o Palácio do Planalto, a reunião em território brasileiro tem peso político central. É ali que Lula pretende garantir a chamada “foto da vitória” de um entendimento negociado ao longo de mais de duas décadas.

Na avaliação de auxiliares do presidente, a agenda no Rio sintetiza o esforço político que permitiu destravar um acordo discutido por mais de 20 anos e reforça o papel do Brasil como principal articulador entre o Mercosul e a União Europeia na reta final do processo. Ao assegurar a imagem ao lado dos principais líderes europeus antes da assinatura formal, Lula busca consolidar o crédito político da negociação sem se expor às tensões do encontro em Assunção.

Ao receber os dois principais representantes da União Europeia no Brasil, o presidente se coloca no centro da etapa final do processo e, ao mesmo tempo, evita deslocar-se até a capital paraguaia, onde será representado pelo chanceler Mauro Vieira. O Paraguai havia solicitado que o evento fosse de alto nível, mas Lula, segundo interlocutores, deve aproveitar a reunião no Rio e não comparecer a Assunção.

Até o momento, de acordo com pessoas a par das tratativas, não há uma lista fechada de presidentes do bloco sul-americano que confirmaram presença na cerimônia. Há, no entanto, expectativa de participação do presidente argentino Javier Milei, desafeto político de Lula.
 

Leia também

• Lula não participará de assinatura do acordo UE-Mercosul no Paraguai

• Alckmin comemora acordo Mercosul-UE e diz esperar aprovação no Congresso no 1º semestre

• Governo francês supera duas moções de censura pelo acordo UE-Mercosul

Segundo interlocutores do governo, a passagem de Ursula von der Leyen e António Costa pelo Brasil não foi um gesto protocolar improvisado nem uma decisão de última hora. A visita integra um roteiro previamente articulado entre os governos e resulta de uma costura política iniciada ainda no fim do ano passado, durante a cúpula de presidentes do Mercosul, realizada em Foz do Iguaçu (PR).

Naquele momento, o ambiente na União Europeia era marcado por incertezas quanto à viabilidade de aprovação do acordo, especialmente em razão de resistências internas ligadas ao setor agrícola. O impasse começou a ser destravado após um telefonema de Lula à primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, país-chave nas negociações. Na conversa, Meloni afirmou precisar de tempo para resolver questões domésticas relacionadas ao orçamento agrícola europeu e aos interesses do setor no país.

De acordo com o relato feito ao presidente brasileiro, Roma não teria condições de avançar antes do dia 20 de dezembro, o que empurrou a decisão para as primeiras semanas de janeiro — como acabou ocorrendo. Com a sinalização positiva europeia consolidada, abriu-se caminho para a etapa final do processo.

Paralelamente, a diplomacia brasileira já havia alinhado com o Paraguai que, superada a fase europeia, o encaminhamento natural seria a realização de uma reunião ministerial para a assinatura do acordo. Isso porque, no caso da União Europeia, os signatários formais são os ministros, e não os chefes de Estado. Pelo lado europeu, a assinatura cabe ao comissário de Comércio, Maroš Šefčovič; no Mercosul, o ato é atribuição dos chanceleres.

Posteriormente, o governo paraguaio decidiu elevar o encontro para o nível presidencial. Nesse intervalo, após a sinalização definitiva de Bruxelas na semana passada, Ursula von der Leyen e António Costa consultaram o governo brasileiro sobre a logística da viagem à América do Sul. A agenda previa deslocamento a Assunção, e surgiu a possibilidade de uma parada no Brasil. Como Lula já tinha compromissos no Rio de Janeiro, o Planalto se ofereceu para viabilizar o encontro na cidade.

Segundo auxiliares do presidente, foi essa sequência de movimentos — a confirmação europeia, a decisão paraguaia de elevar o nível da reunião e a articulação para a passagem pelo Brasil — que estruturou a agenda desta semana. A consulta aos demais presidentes do Mercosul e as confirmações de presença em Assunção ocorreram posteriormente, dentro desse arranjo já estabelecido.

Após o encontro no Rio, está prevista uma breve declaração à imprensa. Em seguida, os líderes europeus seguem para a capital paraguaia, onde os ministros do Mercosul e da União Europeia devem formalizar a assinatura do acordo.

Lula chegou a trabalhar para concentrar o protagonismo da assinatura do acordo durante a cúpula de Foz do Iguaçu, quando o Brasil exercia papel central na articulação política do entendimento. A estratégia, no entanto, não se concretizou porque a aprovação final pelo Conselho Europeu ocorreu apenas dias depois, fora do calendário da reunião, o que acabou deslocando a etapa decisiva para o período em que a presidência do Mercosul passou ao Paraguai, responsável por sediar o ato formal de assinatura.

A entrada em vigor do tratado ocorrerá em etapas. A parte estritamente comercial depende apenas da aprovação do Parlamento Europeu, por maioria simples.

No Mercosul, a vigência ocorrerá à medida que os parlamentos nacionais ratificarem o texto. Já o pilar político do acordo, que abrange temas como democracia, multilateralismo e cooperação institucional, precisará ser submetido aos legislativos dos 27 países da União Europeia.

Em linhas gerais, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia estabelece a criação de uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com a redução gradual de tarifas sobre bens industriais, agrícolas e serviços, além de regras comuns em áreas como compras governamentais, propriedade intelectual, comércio sustentável e compromissos ambientais.

Para o Brasil, o entendimento amplia o acesso de produtos agrícolas e industriais ao mercado europeu, ao mesmo tempo em que impõe exigências em temas sensíveis, como desmatamento e padrões ambientais. Segundo interlocutores do governo, Lula ainda pretende conversar nos próximos dias com o presidente francês Emmanuel Macron, já que a França segue como um dos principais focos de oposição ao acordo, sobretudo por pressões de seu setor agrícola.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter