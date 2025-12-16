Encontro de Brechós fomenta empreendedorismo no Recife

A- A+

A Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife promove até a próxima sexta-feira (19) das 8h ás 15h, o Encontro de Brechós com 24 expositores de moda feminina, masculina e infantil, no edifício-sede da Prefeitura do Recife.

A secretária Executiva de Empreendedorismo e Economia Solidária, Erika Del Pino, destaca a importância da iniciativa. Segundo ela, o evento valoriza a “moda sustentável e acessível, com peças únicas, de qualidade e preços populares, além de movimentar a economia local, gerando renda direta para os expositores e incentivando hábitos de consumo mais responsáveis”.

As peças vendidas variam entre R$ 5,00 até R$ 100,00 a depender do tipo do produto. O espaço também conta com barracas que oferecem opções de refeições e lanches para o público visitante.

Além de fomentar a geração de renda, o Encontro de Brechós incentiva a moda circular, promovendo o reaproveitamento de roupas e acessórios e estimulando a reflexão sobre os impactos ambientais da indústria da moda.

