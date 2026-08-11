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Economia Encontro de Brechós promove ação com vouchers de desconto em edição de agosto Evento promovido por Tati Veloso reúne mais de 80 expositoras no dia 15 de agosto, no Clube Português do Recife, com peças a partir de R$ 20

O Encontro de Brechós realiza sua edição de agosto no próximo sábado (15), das 10h às 18h, no Clube Português do Recife, reunindo mais de 80 expositoras e uma variedade de peças de moda, acessórios e itens de diferentes estilos, com preços a partir de R$ 20.

Nesta edição, o evento prepara uma ação especial para o público: 20 clientes serão contemplados aleatoriamente com vouchers de R$ 20 para utilizar nas compras realizadas durante o evento.

Os vouchers poderão ser utilizados em qualquer um dos mais de 80 estandes do Encontro de Brechós, dando ao cliente a liberdade de escolher onde deseja fazer sua compra. Para utilizar o benefício, é necessário realizar uma compra mínima de R$ 50 no estande escolhido, garantindo R$ 20 de desconto no valor final. Os vouchers não são cumulativos e são válidos exclusivamente durante a edição de agosto.

“A gente quis criar uma surpresa para quem estiver no evento e, ao mesmo tempo, incentivar o público a circular pelos estandes e descobrir novos brechós. Serão 20 pessoas escolhidas aleatoriamente, que vão poder escolher onde querem aproveitar o voucher”, explicou Tati Veloso, organizadora do evento.

Além de incentivar o consumo consciente e dar novos destinos a peças que ainda têm muita história para contar, o Encontro de Brechós se consolida como um espaço de conexão entre empreendedoras, moda e público. A entrada é gratuita e o evento acontece das 10h às 18h, no Clube Português do Recife.

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