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MODA E TRADIÇÃO Encontro de Brechós realiza edição especial de São João no Recife; confira a programação Com peças a partir de R$ 20 e opções inspiradas nos festejos de São João e na Copa do Mundo, o evento ocorre no Clube Português, nesta sexta-feira (19)

O tradicional Encontro de Brechós promove, nesta sexta-feira (19), das 14h às 19h, uma edição de junho em clima de São João. O evento acontece no Clube Português do Recife, reunindo expositores com uma curadoria especial de peças femininas, masculinas e infantis a partir de R$ 20.

Nesta edição, o público também encontra opções inspiradas nas festas de São João e na temporada de Copa do Mundo, com looks e acessórios temáticos.

“O São João é uma das épocas mais aguardadas pelos pernambucanos e muita gente procura opções para montar produções temáticas sem gastar muito. Por isso, preparamos uma edição especial, com peças que combinam com os festejos juninos e também com o clima de torcida que toma conta desta época”, destaca a empresária e idealizadora do evento, Tati Veloso.

Além do incentivo ao consumo consciente e à moda circular, o encontro se estabelece como uma oportunidade estratégica para quem busca renovar o guarda-roupa com estilo, economia e originalidade.

A edição de junho foi pensada para atender à demanda típica deste período do ano e teve uma mudança para a sexta-feira com o objetivo de trazer uma nova experiência para o público. Foto: Jaqueline Barbosa

A edição de junho foi pensada para atender à demanda típica deste período do ano e teve uma mudança para a sexta-feira com o objetivo de trazer uma nova experiência para o público. Foto: Jaqueline Barbosa

A edição de junho foi pensada para atender à demanda típica deste período do ano e teve uma mudança para a sexta-feira com o objetivo de trazer uma nova experiência para o público. Foto: Jaqueline Barbosa

A edição de junho foi pensada para atender à demanda típica deste período do ano e teve uma mudança para a sexta-feira com o objetivo de trazer uma nova experiência para o público. Foto: Jaqueline Barbosa

A edição de junho foi pensada para atender à demanda típica deste período do ano e teve uma mudança para a sexta-feira com o objetivo de trazer uma nova experiência para o público. Foto: Jaqueline Barbosa

A edição de junho foi pensada para atender à demanda típica deste período do ano e teve uma mudança para a sexta-feira com o objetivo de trazer uma nova experiência para o público. Foto: Jaqueline Barbosa

A edição de junho foi pensada para atender à demanda típica deste período do ano e teve uma mudança para a sexta-feira com o objetivo de trazer uma nova experiência para o público. Foto: Jaqueline Barbosa

A edição de junho foi pensada para atender à demanda típica deste período do ano e teve uma mudança para a sexta-feira com o objetivo de trazer uma nova experiência para o público. Foto: Jaqueline Barbosa



“Será uma oportunidade para quem quer aproveitar o fim de semana já com os looks garantidos. O Encontro de Brechós continua sendo um espaço de boas compras, sustentabilidade e valorização da moda consciente, sempre com preços que cabem no bolso”, ressalta a idealizadora.

A proposta principal é oferecer peças de qualidade, com preços acessíveis, em um ambiente acolhedor e voltado para toda a família.

A edição de junho foi pensada para atender à demanda típica deste período do ano e teve uma mudança para a sexta-feira com o objetivo de trazer uma nova experiência para o público.



Tati ressalta ainda que a mudança para a sexta-feira traz uma nova experiência para o público.

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