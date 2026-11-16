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AUTONOMIA FEMININA Encontro de Empreendedorismo Feminino de Pernambuco busca fortalecer presença da mulher na economia Terceira edição tem como público-alvo mulheres que desejam empreender ou em busca de novas possibilidades no mercado

A terceira edição do Encontro de Empreendedorismo Feminino de Pernambuco, que será realizado nesta quinta-feira (19), no empresarial do shopping RioMar, de 8h às 12h50, tem como objetivo promover um ambiente para novas conexões e parcerias profissionais com foco no público feminino. A participação será mediante compra de ingresso pelo Sympla.

O evento tem como público-alvo mulheres que desejam empreender, que já empreendem, autônomas, em transição de carreira ou em busca de novas possibilidades no mercado, afirma a especialista em Gestão de Pessoas e Conexões Estratégicas e idealizadora do encontro, Andréa Rodrigues.

“O evento foi idealizado para reunir mulheres com diferentes histórias, trajetórias e experiências, para trocar conhecimentos, criar conexões e desenvolver um ambiente colaborativo, porque acredito que, quando pessoas com conhecimentos se encontram, novas possibilidades tornam-se realidade”, diz.

Este ano, a programação conta com palestras, mesa-redonda e atividades de conexão entre as mulheres. Um dos destaques é a participação da neurocientista, escritora e palestrante Rosangela Hayden, que vai abordar saúde mental e longevidade nos negócios.

Também participam como convidadas a fundadora da Benta Além do Doce, Alexsandra Barbosa, e a empresária e fundadora do Ecossistema W, Mila Moura.

Andréa sai em defesa do empreendedorismo como ferramenta para fortalecer a presença de mulheres no mercado de trabalho.

“O empreendedorismo feminino tem papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do Brasil, ao gerar renda, movimentar a economia local, criar oportunidades de trabalho e ampliar a autonomia financeira das mulheres”, afirma.

*Com informações da assessoria de imprensa

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