ECONOMIA Encontro de ministros de Finanças do Brics será sediado no Rio de Janeiro em 2025 Reunião ocorrerá um dia antes do início da Cúpula de Líderes

O Rio de Janeiro irá sediar a reunião de Ministros de Finanças e Presidentes de Bancos Centrais dos Brics, grupo de cooperação internacional formado por países em desenvolvimento, composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Irã. O encontro acontece no dia 5 de julho, um dia antes do início da Cúpula de Líderes, que também ocorrerá no Rio de Janeiro.

O encontro da Trilha de Finanças do Brics, que será co-presidido pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central (BC), já havia sido confirmado pela Embaixadora Tatiana Rosito, secretária de assuntos internacionais do ministério da Fazenda.

Os trabalhos da trilha, sob a presidência brasileira, terão início nesta semana. Rosito co-presidirá a primeira reunião de vice-ministros e vice-presidentes de bancos centrais do grupo, na África do Sul, na Cidade do Cabo, que irá acontecer nesta quarta-feira.

Lula vai usar Brics para impulsionar COP30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer usar o Brics para impulsionar a COP30, conferência mundial sobre o clima que acontecerá, no próximo semestre, em Belém. A avaliação do governo Lula é que o grupo deve se alinhar para pressionar as nações desenvolvidas a liberarem recursos para financiar os países pobres e em desenvolvimento no combate ao aquecimento global.

A expectativa é que haja consenso para que os integrantes do Brics se unam e pressionem os países industrializados. Na COP29, no Azerbaijão, as nações em desenvolvimento estimavam cerca de US$ 1,3 trilhão por ano para financiar medidas para mitigar os efeitos do aquecimento global. Porém, esse montante foi reduzido a US$ 300 bilhões, ainda sem garantia de serem liberados.

