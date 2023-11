A- A+

recife Encontro de Negócios das Américas propõe intercâmbio de profissionais do Brasil e Estados Unidos Esta é a primeira vez que evento acontece no Recife

Promover networking e intercâmbio cultural entre profissionais de países diferentes nem sempre é uma tarefa fácil. Requer tempo, reordenação financeira e outras veias que facilitam a conversa. Para facilitar essa ligação, o Encontro de Negócios das Américas (Econ) aportou no Recife, pela primeira vez, na manhã desta segunda-feira (13), no auditório do Sebrae, na Ilha do Retiro, Zona Oeste da capital.

Nove palestrantes participam do encontro, que já aconteceu em Natal, João Pessoa e terá Brasília como próxima parada. O intuito do evento é de reunir gestores de diferentes áreas para uma conversa junto a profissionais e curiosos que despertam algum interesse em morar e instalar os negócios em terras norte-americanas.

A diretora comercial do Econ, Clara Monteiro, traz um resumo do que é o evento da dimensão que o assunto precisa ser comentado para quebrar os limites que impedem a imigração de pessoas com interesse na pauta.

“A gente traz profissionais especializados e certificados no mercado de trabalho norte-americano para falar das suas áreas de atuação para brasileiros que querem estudar fora, comprar a casa dos sonhos, enviar um filho para estudar lá [nos Estados Unidos] e até mesmo fomentar os negócios no exterior”, explica ela.

A entrada para o evento é gratuita, basta que os interessados acessem o site Virtual Ticket e retirem o voucher de acesso.

Para Clara Monteiro, a importância do evento é de exaltar a qualidade dos produtos brasileiros e que estes podem ser expandidos para o exterior.

“O serviço local tem muito potencial para estar no mercado norte-americano, para que as pessoas ganhem em dólar [moeda americana]. Isso também é um fomento para a economia. É importante as pessoas tomarem conhecimento disso, porque é possível optar pelo networking”, complementa.

A painelista Gislene Leite concorda com o pensamento de Clara. Ela é diretora de operações da Xplore Immigration Law Firm e fala, durante a palestra, sobre a retirada do Green Card, que é um cartão obrigatório para residência permanência nos Estados Unidos.

“A informação é a base de tudo. Um congresso como esse evita que uma pessoa informada a fazer esses negócios e esse movimento de saída ou investimento em outro País passe por reveses”, salienta ela.

Para Leite, um planejamento familiar é de suma importância na hora da imigração. Isso evita, segundo ela, uma proporção ainda maior de sofrimento para quem está de saída.

“Às vezes, a pessoa quer ter uma experiência de vida no exterior. Então nada melhor do que ir da forma correta para evitar desgastes”, acredita.

César Coutinho, CEO da Truex Business, fala sobre a facilitação de negócios no exterior. Este é o tema que ele aborda durante o Econ. Ele, que é nordestino, afirma que a empresa colabora como ‘ponte’ entre empreendedores e investidores.

“Fazemos a pesquisa de mercado até o desenvolvimento comercial e levamos ao empresário americano a oportunidade viáveis e analisadas do Brasil. Isso é muito propício, porque há uma carência de bons projetos e ideias sempre. Estando aqui, avaliamos também as oportunidades existentes no Nordeste, para que, dos Estados Unidos, sejamos porta-vozes desses empreendimentos, para, no futuro, contribuirmos com o desenvolvimento desses negócios”, revelou.

Para se instalar nos Estados Unidos, segundo a CEO da Válida USA, Daniela Lopez, a pessoa precisa ter, ao menos, bacharelado. O salário no país norte-americano chega a quase o triplo do que é atualmente no Brasil.

“Os Estados Unidos abrem porta para os profissionais qualificados. Se você tiver um curso técnico e uma experiência, terá oportunidade. Não importa qual a área for. Pode ser saúde, engenharia ou tecnologia. O ex-presidente Donald Trumo abriu essa porta de entrada e, desde então, temos muitos brasileiros imigrando para os Estados Unidos”, diz.

O Econ começou às 8h e vai até às 14h15 com as palestras. Depois, haverá uma pausa e o evento retoma às 19h, onde haverá uma rodada de negócios com jantar, no restaurante Nau Frutos do Mar, em Boa Viagem, Zona Sul. Na oportunidade, as empresas locais vão ter de três a cinco minutos para mostrar seus potenciais.

No segundo e último dia do evento, nesta terça (14), a partir das 8h, a programação começa com o CEO da EQ Consilting Internacional, Peter Roman, que tem mais de dez anos de experiência na Disney e conhecimento sobre como o parque fascina inúmeras pessoas ao redor do mundo explorando os cinco sentidos delas. O tema do painel de Roman será “O segredo que a Disney não conta nem para os seus funcionários”.



Com diversas palestras, a programação se estende até às 12h30, quando haverá outra rodada de negócios com almoço, só que desta vez com consultoria dos nove painelistas do evento.



O evento já passou pelo Rio Grande do Norte, João Pessoa e depois daqui, segue para a Capital Federal, Brasília.

