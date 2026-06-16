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reforma tributária Encontro do Sindhospe no município de Goiana debate impactos da Reforma Tributária na saúde Evento ocorre nesta quinta-feira (18) e as inscrições são gratuitas

O 4º Encontro do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de Pernambuco (Sindhospe) debate a repercussão da reforma tributária nos estabelecimentos de saúde. O evento, que ocorre nesta quinta-feira (18), a partir das 9h, no auditório da ASMEG/FADIMAB, no município de Goiana, é gratuito e reúne profissionais, gestores e especialistas da Zona da Mata Norte para debater os novos rumos econômicos e operacionais do setor.

O ponto focal da programação será a palestra do especialista e professor em tributação, Flávio Cesário, que abordará as principais mudanças regulatórias em curso no país, detalhando os impactos diretos que as novas alíquotas e modelos de arrecadação trarão tanto para a saúde privada quanto para a filantrópica.

O debate foi pensado para orientar os gestores hospitalares e donos de clínicas da região sobre o planejamento estratégico e a conformidade fiscal necessários para o novo ambiente econômico nacional.

Além do cenário fiscal, o encontro contará com painéis dedicados à inovação e à gestão jurídica e assistencial. O público participante acompanhará debates sobre o uso de Inteligência Artificial aplicada desde a recepção ao prontuário, discussões sobre o atendimento neurodiverso no ambiente médico e análises sobre a gestão de faturamento em saúde, consolidando um panorama completo sobre os desafios e ferramentas atuais para o segmento na região.

Para debater sobre os atendimentos a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), haverá uma palestra com Jader Fraga Vieira, especialista no gerenciamento de espaços para o acompanhamento de TEA. Outro importante tema é questão da judicialização na saúde brasileira, com painel de debates com a Defensora Pública do Estado, Erika Karla Farias Moura Diniz

As inscrições devem ser feitas por meio do site do evento. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a organização pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (81) 98967-9031.

*Com informações da assessoria

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