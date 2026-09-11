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Economia Encontro no Recife debate coesão e gestão de conflitos em famílias empresárias Evento promovido pela CFEG abordará a união de propósito para a longevidade dos negócios

A capacidade das famílias empresárias de solucionar divergências, fortalecer laços e consolidar um planejamento estratégico para o futuro será o tema central da reunião do Conselho de Lideranças Familiares da Cambridge Family Enterprise Group (CFEG) Regional Recife, agendada para o dia 18 de setembro, no Hotel Atlante Plaza.



O encontro abordará o painel “União de Propósito”, considerado o terceiro pilar para a longevidade desses negócios, ao lado do crescimento de ativos e do desenvolvimento de talentos.

“A expectativa é que os participantes consigam identificar situações concretas de suas próprias famílias e traduzir as reflexões do encontro em alguma ação, mudança de comportamento ou nova atenção no relacionamento entre os familiares e na condução dos negócios”, afirmou a consultora sênior e sócia da CFEG-Recife, Elane Cabral.

O evento reunirá Halina Matos, consultora sênior da CFEG e especialista em desenvolvimento humano, e Leandro Farha, que vivenciou o encerramento das atividades da empresa familiar no setor têxtil e atualmente estuda o desenvolvimento de negócios familiares.



A proposta da iniciativa é desmistificar a percepção de que o conflito representa necessariamente uma ameaça à continuidade da empresa, tratando as divergências como parte natural das relações interpessoais.

A programação inclui debates sobre a criação de ambientes seguros para conversas complexas dentro das estruturas familiares, buscando evitar que ruídos de comunicação resultem em rupturas. O conselho também pretende incentivar a troca de experiências sobre sucessão, governança e relacionamento intergeracional.

Segundo Elane Cabral, a troca entre pares auxilia na busca por respostas específicas para cada instituição.

“A troca de experiências entre diferentes lideranças contribui para evitar respostas padronizadas para problemas que, em empresas familiares, costumam envolver aspectos patrimoniais, empresariais e, principalmente, relacionais”, ressaltou a consultora.

A agenda do Conselho de Lideranças Familiares da CFEG Regional Recife terá prosseguimento no dia 11 de dezembro, data marcada para o último encontro de 2026. A reunião final do ano será dedicada ao tema “Sucessão e Transição de Gerações”.

A iniciativa reforça uma diretriz de governança focada no longo prazo, na qual a sustentabilidade dos empreendimentos familiares depende não apenas da preservação patrimonial, mas da preparação dos sucessores e do alinhamento estratégico entre os membros da família.

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