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As perspectivas para a condução da política econômica do quarto governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os desafios enfrentados por lideranças empresariais estiveram na pauta do encontro PORTE Closing Dinner, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, no Recife, na noite de ontem.



O evento recebeu o presidente da Allos, Rafael Sales, referência em administração de shoppings centers no Brasil. Comandado pelo fundador da PORTE, André Farias, o jantar foi o último da série de encontros realizados este ano e marcou os sete meses de atuação da plataforma de relacionamento que reúne cerca de 80 empresas de diferentes regiões do País.



A iniciativa reúne empresários de segmentos como indústria, construção civil, varejo, tecnologia e automotivo, com a proposta de estimular a construção de relações de longo prazo por meio de encontros em formatos mais reservados. Lançada em abril deste ano, em São Paulo, o PORTE ganhou seu braço regional no mês seguinte, com a apresentação do PORTE Nordeste, em Olinda.



O primeiro painel contou com a participação de Débora Nogueira, do banco UBS, e Fábio Zambeli, do Grupo In Press. A possibilidade de Luiz Carlos Trabuco assumir o comando do Ministério da Fazenda no próximo mandato de Lula foi um dos assuntos mais recorrentes da noite, tanto no palco quanto nas conversas entre os empresários nas mesas.

Trajetória

Rafael Sales falou sobre os desafios pessoais e profissionais enfrentados ao longo de sua jornada empresarial. Em conversa conduzida por André Farias, o executivo foi questionado sobre como lidar com as responsabilidades e as pressões inerentes ao comando de uma empresa de grande porte.

Sales recordou um acidente sofrido durante a prática de jiu-jítsu, que o impediu de continuar praticando o esporte. O executivo destacou a importância de estabelecer propósitos que ultrapassem as ambições profissionais.

“No caso desse desafio pessoal, foi tentar ser um bom pai, ser um bom exemplo, independentemente da condição que eu estivesse. Essa foi minha motivação para meus filhos e em todos os desafios, e isso vale para todos, tanto profissionais quanto pessoais”, declarou.



Durante a conversa, o executivo também atribuiu à convivência com familiares, amigos e colegas de trabalho parte da motivação para superar os momentos de dificuldade.



“Eu também tive muita sorte de ter pessoas boas ao meu redor, pessoas que me apoiaram, me inspiraram e nunca me deixaram nem pensar em desistir”, afirmou.

À frente da Aliansce Sonae desde 2018, Sales liderou o processo de fusão com a brMalls, concluído em janeiro de 2023, que deu origem à Allos. A companhia respondeu por 20,9% das vendas realizadas em shopping centers no Brasil em 2025 e, em Pernambuco, integra o grupo de acionistas do Shopping Recife.



*Com informações da assessoria

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