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O setor logístico de Pernambuco deu mais um importante passo à frente este mês com a realização, no dia 19, do Seminário Itinerante da NTC&Logística 2026, no prédio administrativo do Porto de Suape. O evento, promovido pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) em conjunto com a Comissão de Jovens Empresários e Executivos da entidade (COMJOVEM) Recife, recebeu cerca de 120 pessoas e foi o primeiro seminário itinerante do ano realizado pelas entidades.

Para o diretor comercial da CIAT Logística Integrada, diretor de Novos Negócios da Multimodal NE e um dos patrocinadores do evento, Domenico Carneiro, o seminário foi fundamental para promover as trocas de experiências e também para debater o piso mínimo do frete. Ainda de acordo com ele, o estado deve investir no “associativismo”. “Eu acho que Pernambuco tem que avançar. Esse evento é importante para fazer avançar no entendimento dos benefícios do associativismo. (...) Porque vira uma pauta única para o setor.”, disse.

Encontros

O encontro marcou o início de um novo ciclo de eventos pelo país, reafirmando o compromisso da entidade de estar próxima ao transportador rodoviário de cargas em todas as regiões. O presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Nordeste (Fetracan) e vice-presidente regional da NTC&Logística, Nilson Gibson Sobrinho, salientou a importância de Pernambuco sediar o encontro.

“Esse tipo de iniciativa fortalece o transporte rodoviário de cargas e valoriza o trabalho desenvolvido pelas entidades regionais. Estamos fazendo parte da solução com as empresas do Nordeste, e isso me deixa muito satisfeito. Agradecemos à NTC&Logística por trazer esse projeto para Pernambuco”, afirmou.

Já o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas, Entregas, Armazenagem e Logística do Estado de Pernambuco (Setcepe), Carlos Eduardo Salazar Maçães, enfatizou a relevância do evento. “A realização do seminário foi extremamente importante para o nosso setor. Foi um momento de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento das nossas pautas. Agradecemos à NTC&Logística por essa iniciativa e a todos que contribuíram para a realização deste encontro”, declarou.

Para o vice-presidente extraordinário de Assuntos dos Jovens Empresários da NTC&Logística e coordenador nacional da COMJOVEM, Hudson Rabelo, o seminário itinerante, que já é realizado há mais de 20 anos, tem como objetivo estar próximo do transportador rodoviário de cargas em todas as regiões do país. “É sempre uma satisfação estar em Pernambuco, sendo tão bem recebidos, e poder promover esse momento de troca, aprendizado e integração para o setor. Quero parabenizar o Núcleo da COMJOVEM Recife”, afirmou.

O vice-coordenador nacional da COMJOVEM e padrinho do Núcleo da COMJOVEM Recife, Italo Grativol, afirmou que o seminário itinerante fortalece a atuação da COMJOVEM e aproxima ainda mais os empresários das entidades. “Ocasiões como esta são fundamentais para o desenvolvimento do setor e para a formação de novas lideranças”, pontuou.

Para o coordenador do Núcleo da COMJOVEM Recife, Josemário Angelin, disse que ficou orgulhoso de receber o evento em Pernambuco e que foi uma oportunidade especial de troca de experiências, aprendizado e integração. “Estamos muito felizes com a realização deste evento e com tudo o que ele representa para o nosso setor”, acrescentou.





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