Reforma Tributária Encontro no Recife debate os impactos da Reforma Tributária para o setor produtivo Evento aconteceu nesta segunda-feira (10) na sede da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) Avenida Cruz Cabugá

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) recebeu, ontem, um encontro que debateu as implicações da Reforma Tributária para o setor produtivo. O evento ocorreu na sede da instituição, na Avenida Cruz Cabugá, na área central do Recife.

Promovido em conjunto com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco (Fecomércio-PE), o Movimento Econômico, a Ceplan Consultoria Econômica e Planejamento e a Planisa Consultoria Econômica e Tributária, o evento contou com a presença de empresários e com a participação do ex-presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz) e ex-secretário estadual da Fazenda, Décio Padilha.

Também estiveram presentes os ex-secretários Jorge Jatobá e Marcelo Barros, além do atual secretário da Fazenda, Wilson José de Paula. O encontro contou, ainda, com representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Segundo os organizadores, esse é possivelmente o primeiro debate realizado no País para debater a Reforma Tributária após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/19 pela Câmara dos Deputados na última sexta-feira. Agora, o texto aguarda a votação no Senado Federal.

“A reforma tributária não é só importante, ela é imprescindível. Nós vivemos um manicômio tributário, o que eu chamo de um cipoal de normas, que diariamente são alteradas por município, pelos estados e pelo próprio Governo Federal. E isso daí não tem empreendedor que se sustente, é uma insegurança jurídica permanente, então isso tem que mudar. No momento que você cria um tributo que ele não tem mais origem-destino, é só no destino, que a legislação dele é nacional e que ele padroniza todas as suas obrigações, acessórios, no Brasil todo, você já dá um salto de qualidade e um crescimento de proatividade que pode ser de mais de 1% líquido ao ano”, avaliou Padilha.

Com a reforma, será criado o Imposto Sobre Valor Agregado (IVA), que terá duas vertentes. Elas irão substituir, gradativamente, cinco tributações. O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), os três de âmbito federal, serão unificados na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Encontro reuniu empresários e ex-secretários da Fazenda, além do atual secretário Estadual - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco Já o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de âmbito estadual, e o Imposto Sobre Serviços (ISS), cobrado pelos municípios, serão agregados no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Para o ex-presidente do Comsefaz, a reforma, no entanto, também apresenta pontos de alerta.

“Tem algumas preocupações? Sim. Existem essas preocupações e elas precisam ser trabalhadas. Por exemplo, na medida que o IPI vai embora e ele faz parte dos fundos necessários ao desenvolvimento dos estados pobres como o FNE [Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste], e você vem agora com um tributo chamado seletivo que ele é em cima de externalidades negativas, saúde e meio ambiente, pode ser que a base de arrecadação dele e há esse risco, seja menor do que o IPI. Então tem que se debater para que não haja perda de recursos destinados ao Nordeste. Isso é uma preocupação, mesmo com muitas vantagens, e essas preocupações têm que ser trabalhadas”, defendeu.

De acordo com o presidente da Fiepe, Ricardo Essinger, o debate busca exatamente analisar as mudanças advindas com a reforma.

“O principal objetivo desse encontro é ter uma discussão para se ter um entendimento do que está ou do que vai acontecer após a implementação da reforma, como ela foi aprovada, e ver o que pode se trabalhar junto ao Senado para que faça as correções de alguma coisa que precise ser feito”, comentou. “A nossa avaliação é de que a reforma é muito boa, sem dúvida alguma. É um assunto que já vem sendo discutido há bastante tempo. Acredito que perfeita não existe, mas existe um ótimo que pode se atingir”, completou. Leia também • Haddad, Lira, Tarcísio, Bolsonaro: quem ganha e quem perde com a aprovação da Reforma Tributária • Entenda a reforma tributária aprovada pela Câmara • Imposto sobre produtos prejudiciais à saúde está previsto na reforma

O secretário da Fazenda de Pernambuco, Wilson José de Paula, destacou que a PEC ainda será discutida também no Senado.

“Nós temos um primeiro texto aprovado e o importante é que nós agora nos debrucemos sobre ele. Teremos ainda um debate grande na casa da federação que é o Senado Brasileiro, então é nesse momento que a gente tem que amadurecer dentro do Estado esse debate para que nós possamos ir juntos fazer essa essa discussão dos pontos que são importantes para Pernambuco”, disse.

O gestor pontuou, ainda, que se tornou um entusiasta da reforma tributária.

“Eu fui incrédulo, hoje eu sou entusiasmado, acho que o texto está colocado, as matrizes estão bem colocadas, os princípios foram bem postos, eu acho que a gente tem muito a avançar. Temos alguns ajustes a fazer, mas eu acredito que o Brasil vai fazer uma grande virada com essa reforma”, opinou.

