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Centro Cultural Brasil-Alemanha Encontro no Recife debate sobre economia criativa, inovação e empreendedorismo em Pernambuco Kulturforum reúne profissionais de diferentes áreas para discutir desafios, oportunidades e estratégias de fortalecimento dos negócios criativos no estado

Um encontro promovido pelo Centro Cultural Brasil-Alemanha (CCBA), no Recife, vai debater como fortalecer a economia criativa, estimular a inovação e ampliar as oportunidades para empreendedores em Pernambuco. Com entrada gratuita, o evento ocorre nesta terça-feira (17), às 18h40. Com o tema Economia Criativa, o encontro reunirá profissionais com trajetórias em áreas como design, empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de negócios para compartilhar experiências e refletir sobre os caminhos possíveis para o fortalecimento desse setor.

A proposta é promover um espaço de diálogo e troca de conhecimentos, aproximando diferentes perspectivas sobre o potencial econômico, cultural e social da criatividade. Entre os convidados está Lisa Sousa, designer e idealizadora e gestora da Casa Moinho, espaço colaborativo criado em 2016 que reúne marcas autorais e empreendedores criativos.

Sua atuação está relacionada ao desenvolvimento de iniciativas de empreendedorismo, economia colaborativa e fortalecimento de negócios criativos, tendo a construção coletiva e a articulação de redes como princípios de trabalho. Também participa Eduardo Maciel, conhecido como Duda Maciel, formado em Artes Visuais, especialista em Marketing e mestre em Cultura de Consumo.

Atualmente, atua como gestor da área de Economia Criativa do Sebrae Pernambuco – Região Metropolitana do Recife, contribuindo para o desenvolvimento e o fortalecimento de empreendimentos e iniciativas do setor. Completa a mesa Sara Régia, designer e gerente de Inovação do Marco Pernambucano da Moda, iniciativa vinculada ao Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE).

Sua atuação envolve o desenvolvimento de projetos de inovação, o fortalecimento de marcas autorais e a articulação entre criatividade, mercado e desenvolvimento da cadeia produtiva da moda. Recentemente, participou das ações de organização do Prêmio NTC Destaque PE 2026, que reconheceu iniciativas de inovação, sustentabilidade e impacto no setor têxtil e de confecções do estado.

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