A- A+

moradia Encontro no Recife promove formação técnica para fortalecer política de habitação em Pernambuco Evento, que tem apoio do governo, da Ademi-PE e do Insper, ocorre na próxima segunda (23)

Um evento no Recife trará uma formação técnica para fortalecer a política de habitação no estado. A "Jornada de Capacitação e Formação Técnica" ocorrerá na próxima segunda-feira (23) e é voltada à qualificação da gestão habitacional e ao desenvolvimento urbano planejado.

O encontro, que conta com o apoio da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), será realizado no Auditório do Empresarial João Carvalho, em Boa Viagem, das 8h às 18h.

A abertura oficial, às 9h, reunirá a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Simone Nunes, o diretor-presidente do Condepe/Fidem, Diogo Bezerra, e o coordenador do Insper Cidades, José Police Neto.

A formação faz parte do Acordo de Cooperação Técnica para a implementação do Laboratório das Cidades Sustentáveis, funcionando como etapa preparatória para o curso de capacitação em Políticas Habitacionais voltado a gestores municipais de todo o estado.

Para a Ademi-PE, o apoio ao evento reafirma o compromisso do setor produtivo com a redução do déficit habitacional e a promoção de cidades mais resilientes.

“Acreditamos que parcerias sólidas entre o setor público, a academia e a iniciativa privada são o caminho para garantir segurança jurídica e eficiência aos novos projetos urbanos”, diz o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões.

De acordo com a secretária Simone Nunes, o encontro tem por objetivo promover o desenvolvimento técnico dos municípios de Pernambuco com soluções sustentáveis e atuais para o desenvolvimento urbano e a mobilidade.

“Estamos trazendo pessoas especializadas no tema e viabilizando a capacitação técnica dos municípios. Além da oportunidade de debater serão discutidas as oportunidades de se apontar soluções inovadoras e de fácil aplicabilidade. Só assim vamos viabilizar a construção de cidades melhores para as pessoas viverem”, afirma.

Já o coordenador do Insper, José Police Neto, ressaltou o caráter, nas palavras dele, "integrador" da iniciativa. "A governadora Raquel Lyra surpreende com um modelo de governança metropolitana contemporâneo e integrador", avalia o pesquisador.

Programação

Ao longo do dia, quatro painéis técnicos debaterão temas fundamentais para o mercado e a administração pública. Entre os destaques estão a apresentação da Plataforma Indutora de Políticas Habitacionais (PIPOH Pernambuco) e o desenvolvimento de novas ferramentas para a sustentabilidade urbana. No período da tarde, o debate será focado em dinâmicas metropolitanas e governança transformadora.

*Com informações da assessoria

Veja também