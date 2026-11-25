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DevFest Recife Encontro no Recife reúne 35 especialistas em tecnologia para debater IA, carreira e inovação Evento da comunidade Google Developer Groups ocorre em 5 de dezembro, no Nerd do Porto Digital, com 68 atividades entre palestras, oficinas, podcasts ao vivo e competições

O Bairro do Recife recebe no sábado, 5 de dezembro, o DevFest Recife 2026, maior encontro anual da comunidade de desenvolvedores apoiada pelo Google na cidade. Organizado por voluntários do Google Developer Group (GDG) Recife, o evento ocorre das 9h às 20h no Nerd, do Porto Digital, e em espaços parceiros no Recife Antigo. O tema desta edição é "Pontes Tecnológicas: Da Ideia ao Impacto Real".

Serão 68 sessões distribuídas em 12 espaços, todos batizados com nomes da cultura pernambucana, como o Palco Chico Science, o Palco Lia de Itamaracá e o Lab Galo da Madrugada. A programação inclui palestras, oficinas práticas (o participante leva o próprio notebook), gravações de podcast com plateia, um hackathon relâmpago para criar um agente de inteligência artificial em 90 minutos e uma competição de segurança digital.

Entre os 35 palestrantes estão profissionais de empresas como Globo, Nubank, iFood, Itaú Unibanco, MongoDB e Accenture. O professor Gustavo Guanabara, do canal Curso em Vídeo, faz a palestra de encerramento. Também estão confirmados o educador Erick Wendel, membro do time principal do Node.js; Mario Souto (Nubank); e Vanessa Weber e Gabriel Fróes, do canal Código Fonte TV.

Alguns temas fogem do universo técnico. A diretora de tecnologia Gabrielle Amorim, da Super NINA, conta como uma pesquisa de faculdade virou uma plataforma de IA contra a violência de gênero no transporte público. O pesquisador Penegui demonstra falhas em pagamentos por aproximação e o que elas significam para o consumidor.

"A proposta é encurtar a distância entre o que se aprende na faculdade e o que o mercado pede. Cada pessoa deve sair daqui com uma ideia que consegue aplicar no seu próximo projeto ou plano de estudos", afirma Petros Barreto, organizador do GDG Recife.

A programação completa e o acesso aos ingressos estão disponíveis por meio do site.

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