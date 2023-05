Encontros em Recife exploram a Economia Criativa

A- A+

Nos dias 1 e 2 de junho, o projeto Curto Circuito no IZI Spaces, em Recife, irá realizar um bate-papo sobre "Profissionais de Tecnologia nas Artes Cênicas". O evento gratuito tem como objetivo proporcionar aos jovens a oportunidade de conhecer profissionais que atuam na área de economia criativa. O projeto busca criar um diálogo entre esses profissionais e os jovens, a fim de que estes percebam as possibilidades e oportunidades oferecidas pela área.

No dia 1, haverá um bate-papo com o tema "Tecnologia na Dança e na Cenografia", com a criadora da plataforma Fusion, coreógrafa, bailarina, professora e pesquisadora, Adriana Carneiro, e também com Renata Gamelo, produtora e cenógrafa de artes cênicas, audiovisual e música. Para essa atividade, as inscrições acontecem no link.

Já para o bate-papo do dia 2, foram convidados Johnny Laranjeiras, superintendente de negócios do Porto Digital, e Ricardo Scholz, doutor em Ciência da Computação, para tratar do tema “Profissionais de Tecnologia nas Artes Cênicas”. As inscrições podem ser realizadas no link.



De acordo com os organizadores do projeto, o Curto Circuito tem como público-alvo o Porto Digital e o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (cesar.org.br), buscando atender aos interesses dessas comunidades que utilizam da tecnologia e das artes cênicas em seu trabalho. Os profissionais convidados para os bate-papos são especialistas em unir tecnologia e artes cênicas em seus trabalhos.

O vídeo do bate-papo estará disponível posteriormente no Canal do YouTube. Para participar do evento, é necessário fazer inscrição através do link: inscrição

Além de Recife, o projeto também irá passar por São Paulo(SP), Mauá(SP), Sumaré (SP) e Campo Grande (MS).

