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BANCO CENTRAL Endividamento das famílias brasileiras cai para 50% em setembro, mostra BC Desde o início do ano, a série tem oscilado em níveis elevados, entre 49,7% e 49,9%

O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro oscilou para 50% em setembro, depois de registrar o novo recorde da série em agosto, em 50,1%, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 27.

Desde o início do ano, a série tem oscilado em níveis elevados, entre 49,7% e 49,9%.

Descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento passou de 30,9% em agosto para 30,8% em setembro.

O comprometimento de renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) subiu de 28,9% para 29,0%.

Sem contar os empréstimos imobiliários seguiu em 26,6% no mesmo período.

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