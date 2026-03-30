Endividamento das famílias permanece em 49,7% em janeiro ante em dezembro, afirma BC
Descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento passou de 31,2% em dezembro para 31,3% em janeiro
O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro ficou estável em 49,7% no mês de janeiro, repetindo dezembro de 2025, informou o Banco Central (BC) nesta segunda-feira, dia 30. O pico histórico da série foi atingido em julho de 2022, com 49,9%.
Descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento passou de 31,2% em dezembro para 31,3% em janeiro.
O comprometimento de renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) subiu de 29,2% para 29,3%. Sem contar os empréstimos imobiliários, passou de 26,9% para 27,1%.
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Crédito para habitação PF
O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 0,8% em fevereiro, na comparação com janeiro, informou o Banco Central. O saldo atingiu R$ 1,326 trilhão, uma alta de 11,6% em 12 meses.
O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física cresceu 1,3% em fevereiro, para R$ 408,482 bilhões. No acumulado de 12 meses, sobe 16,2%.