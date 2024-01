Enem dos concursos: administração tem 195 vagas, engenharia 510, confira lista completa

A- A+

O governo federal lançou nesta quarta-feira o edital primeiro Concurso Público Nacional Unificado, popularizado como "Enem dos concursos", proposta inédita ao adotar provas simultâneas em 220 cidades por todo o Brasil.

São ao todo 6.640 vagas. Quer saber as opções para o seu perfil? O GLOBO lançou um buscador. Clique abaixo e confira. Basta preencher o campo com sua formação (ex: arquitetura, nível médio, administração, etc.) e ver o número de vagas disponíveis. É possível buscar por cargo ou órgão do governo também.

As inscrições estão previstas para o período de 19 de janeiro a 9 de fevereiro. Já a realização da prova única está com data marcada para o dia 5 de maio. O governo estima que o concurso deve receber de 2 milhões a 3 milhões de inscritos.

Serão oito blocos temáticos (área de atuação) que os candidatos podem se inscrever:

Infraestrutura, Exatas e Engenharias (727 vagas)

Tecnologia, Dados e Informação (597 vagas)

Ambiental, Agrário e Biológicas (530 vagas)

Trabalho e Saúde do Servidor (971 vagas

Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (1.016 vagas)

Setores Econômicos e Regulação (359 vagas)

Gestão Governamental e Administração Pública (1.748 vagas)

Nível Intermediário (692 vagas)

Com aplicação em todos os estados e no Distrito Federal, em um só dia, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), comandado por Esther Dweck, quer descentralizar a realização dos concursos.

Ou seja, atingir candidatos que não têm condições de viajar para Brasília ou para grandes metrópoles para realizarem as provas. O impacto orçamentário anual será de R$ 2 bilhões com a entrada dos novos servidores.

Em outra ferramenta do GLOBO, é possível filtrar as vagas por faixa salarial. Clique abaixo e confira:

Quando ocorrem as inscrições?

Começam no próximo dia 19 e terminam em 9 de fevereiro.

Como me inscrever?

O governo vai disponibilizar um ambiente para inscrições com acesso pelo site Gov.br. Para se inscrever, o candidato deve acessar sua conta no Gov.br. Serão aceitos todos os níveis de conta(ouro, prata ou bronze). Os participantes vão precisar preencher os formulários e anexar os documentos exigidos no edital.

Quando serão aplicadas as provas?

Em 5 de maio. O resultado final será anunciado em 30 de julho, e o início das convocações ocorrerá em 5 de agosto.

Quanto custa a inscrição?

A taxa será de R$ 60, para as vagas de nível médio, e de R$ 90, para as de nível superior. Haverá isenção da cobrança para candidatos da baixa renda, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), assim como para beneficiários do Bolsa Família.

Qual a formação necessária para fazer o concurso?

Os 21 órgãos que aderiram ao concurso vão selecionar majoritariamente candidatos de nível superior. Das 6.640 vagas previstas, 5.948 são para quem tem graduação e 692 são de nível médio.

Quais serão os blocos temáticos?

Como fazer a inscrição?

Os candidatos deverão optar, já no momento da inscrição, por um dos oito blocos temáticos, além de indicar os cargos por ordem de preferência entre os disponíveis na categoria escolhida. O candidato poderá concorrer a todos os cargos dentro e um bloco temático.

Posso me candidatar a vagas em diferentes blocos temáticos?

Não será possível se candidatar para vagas em blocos diferentes, já que a lógica do concurso é agrupar postos de áreas correlatas. Ou seja, os participantes podem concorrer a mais de um cargo, mas dentro de um único bloco temático selecionado. A seleção ocorrerá seguindo a nota obtida e a indicação de preferências do candidato — a ordem de prioridades dos cargos será indicada por ele.

Como faço para ser aprovado e continuar no meu estado?

Não será possível escolher preferência geográfica, apenas de vagas. Para permanecer no mesmo estado, o candidato deverá ficar atento se as vagas dentro do bloco escolhido são, majoritariamente, voltadas a sua região.

Qual a validade da prova?

Um ano, podendo ser prorrogada por igual período, caso o governo federal avalie ser necessário.

Onde serão aplicados os testes?

Em 220 cidades, num total de 5.141 locais de prova. Serão alocados 46 candidatos por sala. Cerca de 350 mil pessoas atuarão na aplicação das provas.

Qual a novidade no cadastro de reserva?

As pessoas no cadastro de reserva poderão ser convocadas para contratações temporárias nos ministérios e órgãos. Ainda assim, o candidato será mantido no cadastro. O edital prevê que o cadastro de reserva vai corresponder a duas vezes o número das vagas imediatas por bloco.

Como será no dia das provas?

Aos candidatos de nível superior, pela manhã serão aplicadas uma prova objetiva de conhecimentos gerais, com 20 questões, e uma avaliação discursiva de conhecimento específico relativo ao bloco temático. O candidato terá 2h30 para realizar as duas provas. À tarde, será aplicada uma prova objetiva de 50 questões de conhecimento específico, com duração de 3h30.

Já os candidatos de nível médio farão pela manhã uma prova objetiva de conhecimentos gerais, com 20 questões, e uma redação. Eles terão 2h30. À tarde, os candidatos terão 3h30 para fazer outra prova de conhecimentos gerais com 40 questões objetivas.

Qual o bloco temático mais "chamativo"?

De acordo com o especialista em concursos públicos Antônio Batista, o bloco 7, de Gestão Governamental e Administração Pública, é o mais convidativo, por ter o maior número de vagas (1.748). Por se tratar de cargos novos na administração pública, esse grupo tem grandes chances de convocar o cadastros de reserva com mais celeridade, explica:

Porém, o ideal é analisar o bloco com base nos conteúdos programáticos e nos cargos de cada bloco, não necessariamente com base no número de vagas. Pode ser que o candidato tenha mais afinidade e até mais facilidade com as matérias de um bloco que tenha menos vagas.

