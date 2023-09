"Enem dos concursos": Lula assina decreto para unificar concursos públicos em todos os estados

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que regulamenta o Concurso Público Nacional Unificado, batizado de "Enem dos concursos". O novo modelo de seleção de servidores públicos vale para órgãos e entidades da da administração federal.

Na semana passada, O Globo mostrou que nove ministérios e uma agência reguladora já aderiram à prova unificada do governo para a seleção de novos servidores. No primeiro momento, a expectativa é que sejam oferecidas 5.151 vagas nesse novo formato.

Com aplicação simultânea de provas em todos os estados e no Distrito Federal, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) quer descentralizar a realização dos concursos.

A pasta fala em "igualdade de oportunidades" no acesso aos cargos públicos e "zelar pelo princípio da impessoalidade" na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.

Entre os órgãos públicos e pastas que aderiram estão:

IBGE (ligado ao Ministério do Planejamento)

Funai (da pasta de Povos Indígenas)

CNPQ (da Ciência e Tecnologia)

Ministério da Justiça, do Trabalho, da Previdência

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)



Veja também

SELEÇÃO Com vagas para o Recife, Transpetro lança três seleções com 207 vagas e salários de até R$ 15,4 mil