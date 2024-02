A- A+

Concurso nacional unificado Enem dos concursos: servidores serão distribuídos por todas as capitais além de cidades do interior As inscrições para o concurso público foram abertas no dia 19 de janeiro e vão até o dia 9 de fevereiro

O Concurso Público Nacional Unificação (CPN), conhecido como “Enem dos concursos”, prevê uma ampla distribuição das locais de trabalho para os novos servidores, de acordos com informações do Ministério da Gestão divulgadas nesta terça-feira. Todas as 26 capitais de estado, Brasília e algumas cidades do interior dos estados são citadas no edital, a depender das vagas e da necessidade dos órgãos.

Pelo menos 30% dos novos servidores que serão efetivados vão trabalhar em Brasília. Os 21 órgãos que aderiram ao chamado “Enem dos concursos” vão selecionar 5,9 mil candidatos com nível superior e 692 de nível médio. Há salários de até, aproximadamente, R$ 23 mil.

As inscrições para o concurso público foram abertas no dia 19 de janeiro e vão até o dia 9 de fevereiro. O valor das taxas é de R$ 90 para os cargos de nível superior e de R$ 60 para o bloco de cargos de nível médio. O prazo para os candidatos solicitarem o pedido de isenção da inscrição já foi encerrado.

As provas serão aplicadas em 5 de maio, em 220 cidades brasileiras. Todas as unidades federativas vão receber o exame para a seleção dos novos servidores. Haverá questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, bem como questões dissertativas por área de atuação.

