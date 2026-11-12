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Pesquisa Energia elétrica foi principal impacto para desaceleração do IPCA de outubro, afirma IBGE Entre os grandes grupos analisados pelo instituto, os Transportes e a Habitação registraram quedas no mês, com recuos de 0,59% e 0,51%, respectivamente

A energia elétrica residencial foi a principal influência para a desaceleração do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em outubro. O IPCA subiu 0,14% no mês, após registrar alta de 0,82% em setembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 12.

Entre os grandes grupos analisados pelo IBGE, os Transportes e a Habitação registraram quedas no mês, com recuos de 0,59% e 0,51%, respectivamente. Entre os subitens, o maior impacto negativo individual foi a energia elétrica residencial, que passou de uma alta de 7,98% em setembro para queda de 1,92% em outubro e pesou 0,08 ponto porcentual no IPCA cheio.

"Na habitação, a energia elétrica residencial, o principal impacto negativo individual, passou da bandeira tarifária amarela, em setembro, para a verde, em outubro, sem cobrança adicional na conta de luz para os consumidores. Ressaltamos, também, a variação negativa na taxa de água e esgoto em razão da incorporação de desconto de 25% na tarifa mínima em Curitiba, que também pressionou, negativamente, o resultado do índice de outubro", afirmou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA, em nota.

Pelo lado das altas, o grupo Alimentação e bebidas apresentou a maior variação, com elevação de 1,04% e o maior impacto (0,22 p p.) no IPCA de outubro. Gonçalves destacou que questões climáticas e alta dos combustíveis contribuíram para alta de alguns alimentos no mês.

"O preço de alguns alimentos in natura exerceram pressão no resultado dos indicadores de outubro, com destaque para o tomate, a cebola, o arroz e as carnes. Questões climáticas, como chuvas em excesso, comprometem a oferta de alguns produtos, assim como o preço mais alto do diesel pressiona a cadeia produtiva, impactando o valor dos produtos para o consumidor final", afirmou.

A alimentação no domicílio saiu de 0,96% em setembro para 1,31% em outubro, com as altas do tomate (19,57%), da cebola (11,29%), do arroz (4,81%) e das carnes (2,27%). No lado das quedas, destacam-se a cenoura (-9,72%), a batata-inglesa (-2,95%) e o café moído (-1,03%).

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