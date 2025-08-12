Ter, 12 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Energia elétrica puxa alta e inflação sobe 0,26% em julho, diz IBGE

O resultado veio em linha com o esperado pelo mercado

Reportar Erro
Energia elétrica Energia elétrica  - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A inflação ficou em 0,26% em julho, após uma alta de 0,24% em junho. Os dados fazem parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira.

O resultado veio em linha com o esperado pelo mercado. Analistas projetavam alta de 0,35%, conforme mediana de estimativas apuradas pelo Valor Data.

Embora a inflação acumulada em 12 meses esteja acima do teto de 4,5% - considerando que a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo -, economistas vêm reduzindo as estimativas de inflação.

 

Leia também

• IBGE: produção industrial cresce em 7 de 15 locais pesquisados em junho ante maio

• IBGE: comércio se recuperou da pandemia e aumentou número de ocupados em 3,5%, a 10,5 milhões

• IPP cai 1,25% em junho ante queda de 1,21% em maio, afirma IBGE

A economia vem perdendo fôlego em meio à taxa de juros básica, a Selic, a 15% ao ano. Segundo informações do Boletim Focus divulgado na segunda-feira, economistas esperam alta de 5,05% do IPCA este ano. Há um mês, a projeção era de que o índice de preços terminasse o ano em 5,17%.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter