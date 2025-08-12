A- A+

BRASIL Energia elétrica puxa alta e inflação sobe 0,26% em julho, diz IBGE O resultado veio em linha com o esperado pelo mercado

A inflação ficou em 0,26% em julho, após uma alta de 0,24% em junho. Os dados fazem parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira.

O resultado veio em linha com o esperado pelo mercado. Analistas projetavam alta de 0,35%, conforme mediana de estimativas apuradas pelo Valor Data.

Embora a inflação acumulada em 12 meses esteja acima do teto de 4,5% - considerando que a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo -, economistas vêm reduzindo as estimativas de inflação.





A economia vem perdendo fôlego em meio à taxa de juros básica, a Selic, a 15% ao ano. Segundo informações do Boletim Focus divulgado na segunda-feira, economistas esperam alta de 5,05% do IPCA este ano. Há um mês, a projeção era de que o índice de preços terminasse o ano em 5,17%.

