Eólica Energia eólica supera pela primeira vez 1TWh em capacidade instalada no mundo Segundo o Conselho Mundial de Energia Eólica (GWEC), levou-se mais de 40 anos para alcançar "este marco importante"

A energia eólica no mundo, tanto em terra como no mar, superou em junho um Terawatt-hora (TWh) em capacidade instalada, disse, nesta quinta-feira (15), o Conselho Mundial de Energia Eólica (GWEC), uma organização profissional do setor.

A capacidade instalada é o potencial ou o volume máximo de produção.

Segundo o GWEC, levou-se mais de 40 anos para alcançar "este marco importante", porém, com a indústria eólica ganhar força sistematicamente, levar menos de sete anos para se chegar ao próximo TWh, indica a organização, com base em seus próprios dados.

A conexão em maio e junho de três parques terrestres de energia eólica - na China (incluindo um gigantesco complexo na Mongólia Interior de 1.600 MWh), no Arizona e no Marrocos - e dos parques marítimos na Holanda e Escócia (Seagreen) permitidos que o mundo chegasse a essa capacidade, equivalente à de centrais energéticas.

"Este é um momento importante para a indústria eólica, mas também um momento que todo o mundo deve celebrar: esse feito histórico mostra que o caminho para um futuro de energia limpa está aqui", disse Ben Backwell, diretor desse organismo que reúne aproximadamente 1.500 empresas e organizações de 80 países.

O marco de 1TWh, no entanto, representa uma pequena parte de toda a eletricidade consumida no mundo.

O GWEC acredita ser possível alcançar 8TWh de energia eólica até 2050, um objetivo que "necessitaria de uma cooperação sem precedentes em todo o mundo e o advento de uma nova força de trabalho", segundo seu diretor.

