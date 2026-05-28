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Análise Ceplan Energia limpa coloca Nordeste no centro do debate sobre neoindustrialização brasileira Análise Ceplan 2026 reuniu especialistas, empresários e setor público no Recife para discutir powershoring, atração de investimentos e o potencial da região na nova economia verde

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O Nordeste pode se tornar protagonista da nova fase de industrialização brasileira impulsionada pela energia limpa. Em meio ao avanço das fontes renováveis e às discussões sobre transição energética, especialistas, empresários e representantes do setor público se reuniram, nesta quinta-feira (28), no RioMar Trade Center, para discutir como transformar o potencial energético da região em desenvolvimento econômico, atração de investimentos e fortalecimento industrial.

O debate ocorreu durante a Análise Ceplan 2026, evento que marcou os 30 anos da consultoria pernambucana Ceplan e teve como foco o tema “Mercado de Energia, Powershoring e a Neoindustrialização brasileira: desafios e oportunidades para o Nordeste”.

Para o CEO da Ceplan, Paulo Guimarães, apesar dos avanços econômicos e sociais registrados nas últimas décadas, a região ainda enfrenta desafios estruturais importantes, principalmente relacionados à desigualdade regional.

“São 30 anos de atuação da Ceplan em estudos, projetos e planejamento para o setor público e privado. Houve uma evolução importante no Nordeste nesse período, tanto do ponto de vista econômico quanto social, mas ainda precisamos de uma atenção especial porque a região continua com cerca de metade da renda per capita do país”, afirmou.

Segundo ele, o Nordeste vive hoje uma oportunidade estratégica a partir da abundância de energia renovável, considerada um diferencial competitivo para atração de novos investimentos industriais. “A região possui energia renovável abundante, segura e com custo competitivo. Se isso for combinado com melhorias em infraestrutura e capital humano, teremos um conjunto muito forte de oportunidades para ampliar ainda mais a industrialização”, destacou.

Parceira da Ceplan na realização do evento, a CEO do Movimento Econômico, Patrícia Raposo, ressaltou que o Nordeste ocupa hoje posição estratégica na produção nacional de energia limpa, mas ainda possui uma base industrial considerada tímida diante desse potencial. “O Nordeste responde por mais de 83% da geração de energia eólica e solar do Brasil. A região está no centro dessa discussão, mas ainda existe um fosso entre ser grande produtor de energia e conseguir transformar isso em industrialização”, afirmou.

Segundo Patrícia, o diálogo entre setor público, iniciativa privada e especialistas é fundamental para construir soluções capazes de impulsionar o desenvolvimento regional.

Lançamento

Durante o evento, também foi lançado o Powershoring Intelligence, plataforma desenvolvida pela Ceplan em parceria com a DEx. A ferramenta reúne dados econômicos, energéticos e logísticos para auxiliar governos, empresas e investidores na identificação de oportunidades de desenvolvimento e atração de novos empreendimentos ligados à economia verde.

Debates

A programação foi dividida em dois painéis temáticos. A primeira mesa teve como tema “Desafios para aumentar a demanda regional: o conceito de powershoring e iniciativas prioritárias para o Nordeste”. Participaram do painel o chefe de Política Industrial da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Maurício Laranjeira; o CEO da Atlantic Data Centers, Daniel Gomes; o diretor de Inovação e Relações Institucionais da SIMM Soluções, João Junqueira; e o presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto. A moderação ficou a cargo do CEO da Ceplan, Paulo Guimarães.

A mesa discutiu como transformar o excedente de energia do Nordeste em vetor de industrialização, atraindo data centers, indústrias e serviços de alta intensidade energética, incluindo projetos ligados ao Porto de Suape. Os participantes também debateram estratégias para ampliar o uso da energia renovável da região e fortalecer políticas públicas e iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável.

Já a segunda mesa teve como tema “Energia limpa e abundante como oportunidade para regionalizar a Nova Indústria Brasil”. Participaram do debate o secretário da Assessoria Especial e Relações Internacionais de Pernambuco, João Salles; o superintendente de Política Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Fabrício Silveira; o diretor executivo da Baterias Moura, Gustavo Moura; e o economista e ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho. A mediação foi realizada por Patrícia Raposo.

Os debatedores discutiram os riscos de concentração regional da nova política industrial brasileira e os caminhos para aproveitar o potencial do Nordeste, especialmente a disponibilidade de energia renovável. Também foram abordados desafios ligados à infraestrutura energética, regulação e planejamento estratégico para fortalecer a Nova Indústria Brasil e reduzir desigualdades regionais.

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